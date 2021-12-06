https://ria.ru/20211206/nato-1762340982.html

Британских политиков ткнули носом в карту Европы

Британцы посоветовали политикам учить географию из-за Украины - РИА Новости, 06.12.2021

Британских политиков ткнули носом в карту Европы

Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:38

2021-12-06T11:38

2021-12-06T12:52

сша

ирак

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755619163_0:296:3112:2047_1920x0_80_0_0_a103f0277d98b46284580faace21bbc5.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза.В комментариях к публикации о "вторжении" российских войск на Украину пользователи сошлись во мнении, что британские медиа намеренно настраивают свою аудиторию против Москвы."Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?" — поинтересовался пользователь с никнеймом Metaphysical."Вы пишете: "Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению на Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война". Какое отношение это имеет к нам в Британии? Украина не член НАТО, и у нас нет никаких обязательств перед ними", — уверен John Moreland."Я не фанат Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?" — написал Retsdon."Репортажи Express по России в 99 случаях из 100 просто вздор. Россия не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают "досье" про оружие массового поражения в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут, на Украине, Россия этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?" — заявил AaronKirsch MDPhD.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом подобные высказывания европейских и американских политиков используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/vtorzhenie-1762318707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/ukraina-1762332141.html

сша

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ирак, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, россия