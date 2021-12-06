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Британских политиков ткнули носом в карту Европы
Британцы посоветовали политикам учить географию из-за Украины - РИА Новости, 06.12.2021
Британских политиков ткнули носом в карту Европы
Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:38
2021-12-06T12:52
сша
ирак
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза.В комментариях к публикации о "вторжении" российских войск на Украину пользователи сошлись во мнении, что британские медиа намеренно настраивают свою аудиторию против Москвы."Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?" — поинтересовался пользователь с никнеймом Metaphysical."Вы пишете: "Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению на Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война". Какое отношение это имеет к нам в Британии? Украина не член НАТО, и у нас нет никаких обязательств перед ними", — уверен John Moreland."Я не фанат Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?" — написал Retsdon."Репортажи Express по России в 99 случаях из 100 просто вздор. Россия не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают "досье" про оружие массового поражения в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут, на Украине, Россия этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?" — заявил AaronKirsch MDPhD.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом подобные высказывания европейских и американских политиков используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/vtorzhenie-1762318707.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/ukraina-1762332141.html
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сша, ирак, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, россия
11:38 06.12.2021 (обновлено: 12:52 06.12.2021)
 
Британцы посоветовали политикам учить географию из-за Украины

Читатели Daily Express возмутились заявлениям об угрозах со стороны России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза.
В комментариях к публикации о "вторжении" российских войск на Украину пользователи сошлись во мнении, что британские медиа намеренно настраивают свою аудиторию против Москвы.
"Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?" — поинтересовался пользователь с никнеймом Metaphysical.
"Вы пишете: "Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению на Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война". Какое отношение это имеет к нам в Британии? Украина не член НАТО, и у нас нет никаких обязательств перед ними", — уверен John Moreland.
"Я не фанат Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?" — написал Retsdon.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:17В мире
FT: США пришлось убеждать союзников в ЕС во "вторжении" России на Украину
"Репортажи Express по России в 99 случаях из 100 просто вздор. Россия не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают "досье" про оружие массового поражения в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут, на Украине, Россия этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?" — заявил AaronKirsch MDPhD.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом подобные высказывания европейских и американских политиков используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
10:46Сказано в эфире
Как бы повежливее сказать… Почему в Европе не верят в "войну" РФ с Украиной
 
СШАИракВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
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