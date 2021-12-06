Британских политиков ткнули носом в карту Европы

11:38 06.12.2021 (обновлено: 12:52 06.12.2021)
Британцы посоветовали политикам учить географию из-за Украины
Читатели Daily Express возмутились заявлениям об угрозах со стороны России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express возмутились заявлениям об угрозе, которую, по мнению западных политиков, Россия представляет для Евросоюза.
"Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?" — поинтересовался пользователь с никнеймом Metaphysical.
"Вы пишете: "Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению на Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война". Какое отношение это имеет к нам в Британии? Украина не член НАТО, и у нас нет никаких обязательств перед ними", — уверен John Moreland.
"Я не фанат Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?" — написал Retsdon.
"Репортажи Express по России в 99 случаях из 100 просто вздор. Россия не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают "досье" про оружие массового поражения в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут, на Украине, Россия этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?" — заявил AaronKirsch MDPhD.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом подобные высказывания европейских и американских политиков используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.