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Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Белоруссии, передает Telegram-канал Sputnik РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:04
2021-12-06T12:04
2021-12-06T12:15
украина
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белоруссия
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Белоруссии, передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину. "Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине", - отметил Лукашенко.По его словам, очень большие "развязки" будут и после Нового года.
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украина, россия, в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко
12:04 06.12.2021 (обновлено: 12:15 06.12.2021)
Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
Лукашенко: Запад повесил на Россию ярлык, что она якобы планирует нападение на Украину