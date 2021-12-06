https://ria.ru/20211206/napadenie-1762343275.html

В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских

В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских - РИА Новости, 06.12.2021

В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских

Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его супруги в Орловской области за оскорбление сотрудников полиции с применением насилия, сообщает... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:45

2021-12-06T11:45

2021-12-06T14:30

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БРЯНСК, 6 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его супруги в Орловской области за оскорбление сотрудников полиции с применением насилия, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов УМВД России по Орловской области в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.По данным следствия, на минувшей неделе чиновник и его супруга на одной из улиц в городе Новосиле публично оскорбили сотрудников полиции. Как отмечает следствие, подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения и причинили физическую боль сотрудникам полиции. Уточняется, что эти действия не были опасными для жизни и здоровья полицейских.Как уточнили в УМВД по региону, инцидент произошел между супружеской парой и сотрудниками ГИБДД, которые выехали на место, где иномарка врезалась в дерево. По данным полиции, на месте происшествия были мужчина и женщина с внешними признаками опьянения, предполагается, что за рулем автомобиля находилась женщина. Отмечается, что она отказалась от освидетельствования, из-за чего на нее был составлен протокол об административном правонарушении."В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали", - отмечает УМВД. Уточняется, что в соответствии с ФЗ "О полиции", к правонарушителям были применены физическая сила и наручники, после чего их доставили для разбирательства в отдел полиции.

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759216269.html

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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия