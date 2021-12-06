Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/napadenie-1762343275.html
В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских
В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских - РИА Новости, 06.12.2021
В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских
Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его супруги в Орловской области за оскорбление сотрудников полиции с применением насилия, сообщает... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:45
2021-12-06T14:30
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
БРЯНСК, 6 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его супруги в Орловской области за оскорбление сотрудников полиции с применением насилия, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов УМВД России по Орловской области в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.По данным следствия, на минувшей неделе чиновник и его супруга на одной из улиц в городе Новосиле публично оскорбили сотрудников полиции. Как отмечает следствие, подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения и причинили физическую боль сотрудникам полиции. Уточняется, что эти действия не были опасными для жизни и здоровья полицейских.Как уточнили в УМВД по региону, инцидент произошел между супружеской парой и сотрудниками ГИБДД, которые выехали на место, где иномарка врезалась в дерево. По данным полиции, на месте происшествия были мужчина и женщина с внешними признаками опьянения, предполагается, что за рулем автомобиля находилась женщина. Отмечается, что она отказалась от освидетельствования, из-за чего на нее был составлен протокол об административном правонарушении."В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали", - отмечает УМВД. Уточняется, что в соответствии с ФЗ "О полиции", к правонарушителям были применены физическая сила и наручники, после чего их доставили для разбирательства в отдел полиции.
https://ria.ru/20211116/napadenie-1759216269.html
https://ria.ru/20211204/bashkiriya-1762181114.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:45 06.12.2021 (обновлено: 14:30 06.12.2021)
 
В Орловской области чиновника заподозрили в нападении на полицейских

В Орловской области чиновника и его супругу заподозрили в нападении на полицейских

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его супруги в Орловской области за оскорбление сотрудников полиции с применением насилия, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов УМВД России по Орловской области в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 02:35
В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
По данным следствия, на минувшей неделе чиновник и его супруга на одной из улиц в городе Новосиле публично оскорбили сотрудников полиции. Как отмечает следствие, подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения и причинили физическую боль сотрудникам полиции. Уточняется, что эти действия не были опасными для жизни и здоровья полицейских.
Как уточнили в УМВД по региону, инцидент произошел между супружеской парой и сотрудниками ГИБДД, которые выехали на место, где иномарка врезалась в дерево. По данным полиции, на месте происшествия были мужчина и женщина с внешними признаками опьянения, предполагается, что за рулем автомобиля находилась женщина. Отмечается, что она отказалась от освидетельствования, из-за чего на нее был составлен протокол об административном правонарушении.
"В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали", - отмечает УМВД. Уточняется, что в соответствии с ФЗ "О полиции", к правонарушителям были применены физическая сила и наручники, после чего их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 15:49
В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейского
 
ПроисшествияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Лента новостейМолния
СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат