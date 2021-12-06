https://ria.ru/20211206/muzyka-1761427752.html

"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"

"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере" - РИА Новости, 06.12.2021

"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"

К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:37

2021-12-06T10:37

2021-12-06T11:34

владимир юровский

мстислав ростропович

музыка

культура

тамара синявская

геликон-опера

дмитрий бертман

андрей эшпай

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее директор Владимир Демидов.По его словам, в "Геликон-опере" запланирован праздничный концерт-спектакль к юбилею. Он станет примером того, как нынешние студенты продолжают традиции своих знаменитых предшественников. В программе — фрагменты опер "Турандот", "Волшебная флейта", "Тоска".На сцену выйдут как артисты "Геликон-оперы", так и приглашенные мастера. Например, из Германии приедет солистка Берлинской государственной оперы Анна Самуил, также выступят гитарист Дмитрий Илларионов, поэт, бард Роман Филиппов и другие."Наше училище одно из старейших в России, старше нас только училище в Санкт-Петербурге. Основательницей была Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина, ученица Сергея Танеева. В музыке это был как мастер Фаберже в своей сфере", — рассказал РИА Новости Демидов.Сейчас училище работает почти со всеми регионами страны. В настоящее время в нем обучается больше 450 человек из 62-х регионов.По его словам, по уровню подготовки "Мерзляковка" намного обходит зарубежные училища, поскольку "у нас лучшая система образования".Поэтому в училище сейчас прекрасный уровень исполнительства, в "Мерзляковке" есть ансамбль, хор, симфонический оркестр. В рамках учебной практики здесь поставили пять опер.Кроме того, в училище проводятся курсы повышения квалификации, записывают открытые уроки, мастер-классы, семинарские занятия.Среди знаменитых учеников "Мерзляковки": композитор и педагог Андрей Эшпай, органист и пианист Леонид Ройзман, дирижер Владимир Юровский, певица Инна Маликова, оперная певица Тамара Синявская, а также Мстислав Ростропович."Он обучался у нас и в Центральной музыкальной школе. Сохранился даже лист, в котором говорится, что Мстиславу Ростроповичу были выданы валенки", — отмечает Демидов.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир юровский, мстислав ростропович, музыка, тамара синявская, геликон-опера, дмитрий бертман, андрей эшпай