10:37 06.12.2021 (обновлено: 11:34 06.12.2021)
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииСпектакль "Пиковая дама"
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее директор Владимир Демидов.
По его словам, в "Геликон-опере" запланирован праздничный концерт-спектакль к юбилею. Он станет примером того, как нынешние студенты продолжают традиции своих знаменитых предшественников. В программе — фрагменты опер "Турандот", "Волшебная флейта", "Тоска".
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииСпектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
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Спектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииВолшебная флейта с Дмитрием Бертманом
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Волшебная флейта с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
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Спектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
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Волшебная флейта с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
На сцену выйдут как артисты "Геликон-оперы", так и приглашенные мастера. Например, из Германии приедет солистка Берлинской государственной оперы Анна Самуил, также выступят гитарист Дмитрий Илларионов, поэт, бард Роман Филиппов и другие.
"Наше училище одно из старейших в России, старше нас только училище в Санкт-Петербурге. Основательницей была Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина, ученица Сергея Танеева. В музыке это был как мастер Фаберже в своей сфере", — рассказал РИА Новости Демидов.
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииПортрет основателя училища В.Ю. Зограф-Плаксиной
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
Портрет основателя училища В.Ю. Зограф-Плаксиной
Сейчас училище работает почти со всеми регионами страны. В настоящее время в нем обучается больше 450 человек из 62-х регионов.
"Мы снимаем сливки со всей России и не перестаем удивляться, что талантливые люди приезжают к нам из Чукотки, Калининграда, южных республик, бывших республик СССР", — отмечает директор.
По его словам, по уровню подготовки "Мерзляковка" намного обходит зарубежные училища, поскольку "у нас лучшая система образования".
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииВоспитанница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
Воспитанница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
"В Европе продуманной, постепенной подготовки, как у нас, нет, — объясняет Демидов. — У нас государство находит для этого время и деньги."
Поэтому в училище сейчас прекрасный уровень исполнительства, в "Мерзляковке" есть ансамбль, хор, симфонический оркестр. В рамках учебной практики здесь поставили пять опер.
Кроме того, в училище проводятся курсы повышения квалификации, записывают открытые уроки, мастер-классы, семинарские занятия.
Среди знаменитых учеников "Мерзляковки": композитор и педагог Андрей Эшпай, органист и пианист Леонид Ройзман, дирижер Владимир Юровский, певица Инна Маликова, оперная певица Тамара Синявская, а также Мстислав Ростропович.
"Он обучался у нас и в Центральной музыкальной школе. Сохранился даже лист, в котором говорится, что Мстиславу Ростроповичу были выданы валенки", — отмечает Демидов.