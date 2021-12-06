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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/muzyka-1761427752.html
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере" - РИА Новости, 06.12.2021
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"
К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:37
2021-12-06T11:34
владимир юровский
мстислав ростропович
музыка
культура
тамара синявская
геликон-опера
дмитрий бертман
андрей эшпай
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее директор Владимир Демидов.По его словам, в "Геликон-опере" запланирован праздничный концерт-спектакль к юбилею. Он станет примером того, как нынешние студенты продолжают традиции своих знаменитых предшественников. В программе — фрагменты опер "Турандот", "Волшебная флейта", "Тоска".На сцену выйдут как артисты "Геликон-оперы", так и приглашенные мастера. Например, из Германии приедет солистка Берлинской государственной оперы Анна Самуил, также выступят гитарист Дмитрий Илларионов, поэт, бард Роман Филиппов и другие."Наше училище одно из старейших в России, старше нас только училище в Санкт-Петербурге. Основательницей была Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина, ученица Сергея Танеева. В музыке это был как мастер Фаберже в своей сфере", — рассказал РИА Новости Демидов.Сейчас училище работает почти со всеми регионами страны. В настоящее время в нем обучается больше 450 человек из 62-х регионов.По его словам, по уровню подготовки "Мерзляковка" намного обходит зарубежные училища, поскольку "у нас лучшая система образования".Поэтому в училище сейчас прекрасный уровень исполнительства, в "Мерзляковке" есть ансамбль, хор, симфонический оркестр. В рамках учебной практики здесь поставили пять опер.Кроме того, в училище проводятся курсы повышения квалификации, записывают открытые уроки, мастер-классы, семинарские занятия.Среди знаменитых учеников "Мерзляковки": композитор и педагог Андрей Эшпай, органист и пианист Леонид Ройзман, дирижер Владимир Юровский, певица Инна Маликова, оперная певица Тамара Синявская, а также Мстислав Ростропович."Он обучался у нас и в Центральной музыкальной школе. Сохранился даже лист, в котором говорится, что Мстиславу Ростроповичу были выданы валенки", — отмечает Демидов.
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владимир юровский, мстислав ростропович, музыка, тамара синявская, геликон-опера, дмитрий бертман, андрей эшпай
10:37 06.12.2021 (обновлено: 11:34 06.12.2021)
 
"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"

"Мерзляковка" отмечает 130-летие концертом в "Геликон-опере"

© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииСпектакль "Пиковая дама"
Спектакль Пиковая дама
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. К 130-летию Академического музыкального училища при Московской консерватории ее студенты выступят на концерте в "Геликон-опере", рассказал РИА Новости ее директор Владимир Демидов.
По его словам, в "Геликон-опере" запланирован праздничный концерт-спектакль к юбилею. Он станет примером того, как нынешние студенты продолжают традиции своих знаменитых предшественников. В программе — фрагменты опер "Турандот", "Волшебная флейта", "Тоска".
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииСпектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
Спектакль Тоска с Дмитрием Бертманом
1 из 2
Спектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииВолшебная флейта с Дмитрием Бертманом
Волшебная флейта с Дмитрием Бертманом
2 из 2
Волшебная флейта с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
1 из 2
Спектакль "Тоска" с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
2 из 2
Волшебная флейта с Дмитрием Бертманом
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
На сцену выйдут как артисты "Геликон-оперы", так и приглашенные мастера. Например, из Германии приедет солистка Берлинской государственной оперы Анна Самуил, также выступят гитарист Дмитрий Илларионов, поэт, бард Роман Филиппов и другие.
"Наше училище одно из старейших в России, старше нас только училище в Санкт-Петербурге. Основательницей была Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина, ученица Сергея Танеева. В музыке это был как мастер Фаберже в своей сфере", — рассказал РИА Новости Демидов.
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииПортрет основателя училища В.Ю. Зограф-Плаксиной
Портрет основателя училища В.Ю. Зограф-Плаксиной
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
Портрет основателя училища В.Ю. Зограф-Плаксиной
Сейчас училище работает почти со всеми регионами страны. В настоящее время в нем обучается больше 450 человек из 62-х регионов.

"Мы снимаем сливки со всей России и не перестаем удивляться, что талантливые люди приезжают к нам из Чукотки, Калининграда, южных республик, бывших республик СССР", — отмечает директор.

По его словам, по уровню подготовки "Мерзляковка" намного обходит зарубежные училища, поскольку "у нас лучшая система образования".
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерваторииВоспитанница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Воспитанница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
© Фото предоставлено Академическим музыкальным училищем при Московской консерватории
Воспитанница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

"В Европе продуманной, постепенной подготовки, как у нас, нет, — объясняет Демидов. — У нас государство находит для этого время и деньги."

Поэтому в училище сейчас прекрасный уровень исполнительства, в "Мерзляковке" есть ансамбль, хор, симфонический оркестр. В рамках учебной практики здесь поставили пять опер.
Кроме того, в училище проводятся курсы повышения квалификации, записывают открытые уроки, мастер-классы, семинарские занятия.
Среди знаменитых учеников "Мерзляковки": композитор и педагог Андрей Эшпай, органист и пианист Леонид Ройзман, дирижер Владимир Юровский, певица Инна Маликова, оперная певица Тамара Синявская, а также Мстислав Ростропович.
"Он обучался у нас и в Центральной музыкальной школе. Сохранился даже лист, в котором говорится, что Мстиславу Ростроповичу были выданы валенки", — отмечает Демидов.
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