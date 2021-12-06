19:28 06.12.2021 (обновлено: 20:42 06.12.2021)
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей
Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вступит в силу с 1 января 2022 года.
Изначально законопроект предлагал установить в следующем году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.
Как отмечал Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики".
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по‑новому — исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Таким образом, МРОТ в этому году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.
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