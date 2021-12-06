https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html

Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей - РИА Новости, 06.12.2021

Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:28

2021-12-06T19:28

2021-12-06T20:42

общество

владимир путин

мрот

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Он вступит в силу с 1 января 2022 года.Изначально законопроект предлагал установить в следующем году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.Как отмечал Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики".С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по‑новому — исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже). Таким образом, МРОТ в этому году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.

https://ria.ru/20211124/putin-1760558727.html

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общество, владимир путин, мрот, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия