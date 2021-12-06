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Москвичку, поджегшую знакомого в подъезде, отправили на лечение
Москвичку, поджегшую знакомого в подъезде, отправили на лечение - РИА Новости, 06.12.2021
Москвичку, поджегшую знакомого в подъезде, отправили на лечение
Московский городской суд отправил на принудительное лечение женщину, которая подожгла знакомого в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:17
2021-12-06T12:17
2021-12-06T12:17
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский городской суд отправил на принудительное лечение женщину, которая подожгла знакомого в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее сообщалось, что девушка, пытаясь убить знакомого после ссоры, облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла в подъезде дома на юге Москвы. Было возбуждено уголовное дело. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка с мужчиной вели маргинальный образ жизни, а в день происшествия они поссорились из-за выпитого им алкоголя."Суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - указано в сообщении. Отмечается, что согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.
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происшествия, москва, московский городской суд
Москвичку, поджегшую знакомого в подъезде, отправили на лечение
Москвичку, пытавшуюся сжечь знакомого в подъезде, отправили на принудительное лечение