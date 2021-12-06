https://ria.ru/20211206/moskva-1762314315.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 06.12.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, температура до минус 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:02

2021-12-06T08:02

2021-12-06T08:02

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, температура до минус 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, температура воздуха в мегаполисе минус 2-4 градуса, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.Он отметил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211205/zima-1762249146.html

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общество, москва, погода, александр синенков