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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 06.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, температура до минус 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:02
2021-12-06T08:02
2021-12-06T08:02
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, температура до минус 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег, температура воздуха в мегаполисе минус 2-4 градуса, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.Он отметил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают снег и до минус четырех градусов