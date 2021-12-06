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Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов - РИА Новости, 06.12.2021
Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень современных технологий для разработки или внедрении в рамках... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:16
2021-12-06T10:16
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень современных технологий для разработки или внедрении в рамках специнвестконтрактов (СПИКов), сообщила пресс-служба кабмина."Восемьдесят новых позиций пополнили перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в обновленный перечень вошли технологии, применяемые в разных сферах, например, в производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при создании литий-ионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии.Добавляется, что механизм специального инвестиционного контракта был запущен в конце прошлого года. Он позволяет привлекать крупные вложения в разработку инвестиционных решений, а также создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции, сообщает кабмин.Государство гарантирует инвестору выгодные условия для вложений, а также налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, говорится в сообщении.Сообщается также, что контракты заключаются сроком до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей, а при большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия
10:16 06.12.2021
 
Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов

Премьер-министр Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень современных технологий для разработки или внедрении в рамках специнвестконтрактов (СПИКов), сообщила пресс-служба кабмина.
"Восемьдесят новых позиций пополнили перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в обновленный перечень вошли технологии, применяемые в разных сферах, например, в производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при создании литий-ионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии.
Добавляется, что механизм специального инвестиционного контракта был запущен в конце прошлого года. Он позволяет привлекать крупные вложения в разработку инвестиционных решений, а также создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции, сообщает кабмин.
Государство гарантирует инвестору выгодные условия для вложений, а также налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, говорится в сообщении.
Сообщается также, что контракты заключаются сроком до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей, а при большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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