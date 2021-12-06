Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию - РИА Новости, 06.12.2021
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение вынес Европейский суд по правам человека. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:35
2021-12-06T22:24
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
европейский суд по правам человека (еспч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761042407_0:34:2833:1628_1920x0_80_0_0_9e14800208b07c8968a7640f5acea1c0.jpg
ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение вынес Европейский суд по правам человека.ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек: 44 — против Польши, остальные — против Латвии и Литвы."По большинству заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — следует из постановления суда. В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.По одному из ходатайств, которое касалось 32 граждан Афганистана, застрявших на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов. Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758667151.html
https://ria.ru/20211120/migranty-1759976316.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-06T18:35
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761042407_316:0:2833:1888_1920x0_80_0_0_739db4c66e7568e42a646ec1fab88c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, европейский суд по правам человека (еспч)
18:35 06.12.2021 (обновлено: 22:24 06.12.2021)
 
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию

ЕСПЧ: мигранты, уже находящиеся на территории Польши, не могут быть высланы в Белоруссию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Мужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение вынес Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек: 44 — против Польши, остальные — против Латвии и Литвы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 23:16
Зампостпреда РФ при ООН оценил вытеснение мигрантов в Белоруссию
"По большинству заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — следует из постановления суда.
В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.
По одному из ходатайств, которое касалось 32 граждан Афганистана, застрявших на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов.
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 17:37
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии
Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.
Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
 
В миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольшаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
Лента новостейМолния
СМИ: Киев надеется получить от США "афганские" Ми-17Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат