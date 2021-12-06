https://ria.ru/20211206/migranty-1762443260.html
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию - РИА Новости, 06.12.2021
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение вынес Европейский суд по правам человека. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:35
2021-12-06T18:35
2021-12-06T22:24
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение вынес Европейский суд по правам человека.ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек: 44 — против Польши, остальные — против Латвии и Литвы."По большинству заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — следует из постановления суда. В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.По одному из ходатайств, которое касалось 32 граждан Афганистана, застрявших на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов. Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758667151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-06T18:35
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, европейский суд по правам человека (еспч)
18:35 06.12.2021 (обновлено: 22:24 06.12.2021)
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию
ЕСПЧ: мигранты, уже находящиеся на территории Польши, не могут быть высланы в Белоруссию
ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости.
Нелегалов, уже оказавшихся в Польше
, нельзя высылать в Белоруссию
, такое решение вынес Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек: 44 — против Польши, остальные — против Латвии и Литвы.
"По большинству заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше, и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — следует из постановления суда.
В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.
По одному из ходатайств, которое касалось 32 граждан Афганистана, застрявших на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов.
Летом на границе Белоруссии
со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока
. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель
и Минск
винят друг друга в кризисе.
Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.