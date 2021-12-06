https://ria.ru/20211206/metro-1762408916.html
В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино"
В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино" - РИА Новости, 06.12.2021
В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино"
Задержка в движении поезда на станции московского метрополитена "Мякинино" произошла из-за плохого самочувствия машиниста, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:02
2021-12-06T16:02
2021-12-06T16:21
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Задержка в движении поезда на станции московского метрополитена "Мякинино" произошла из-за плохого самочувствия машиниста, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На станции "Мякинино" произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика", - сказал собеседник агентства.В то же время представитель мосметро сообщил на месте корреспонденту РИА Новости, что с машинистом в данный момент "все в порядке".Мужчину сопроводили врачи скорой помощи.Кроме того, как рассказал РИА Новости очевидец произошедшего, машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие поезд на станции, они же и вызвали подмогу. В первые несколько минут мужчина не понимал, что произошло, однако потом он пришел в себя.
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происшествия, московский метрополитен, москва
16:02 06.12.2021 (обновлено: 16:21 06.12.2021)
В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино"
Машинисту стало плохо на станции метро Москвы "Мякинино"
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Задержка в движении поезда на станции московского метрополитена "Мякинино" произошла из-за плохого самочувствия машиниста, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На станции "Мякинино" произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика", - сказал собеседник агентства.
В то же время представитель мосметро сообщил на месте корреспонденту РИА Новости, что с машинистом в данный момент "все в порядке".
Мужчину сопроводили врачи скорой помощи.
Кроме того, как рассказал РИА Новости очевидец произошедшего, машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие поезд на станции, они же и вызвали подмогу. В первые несколько минут мужчина не понимал, что произошло, однако потом он пришел в себя.