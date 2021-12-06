https://ria.ru/20211206/metro-1762408916.html

В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино"

В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино" - РИА Новости, 06.12.2021

В экстренных службах объяснили задержку поезда на станции метро "Мякинино"

Задержка в движении поезда на станции московского метрополитена "Мякинино" произошла из-за плохого самочувствия машиниста, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:02

2021-12-06T16:02

2021-12-06T16:21

происшествия

московский метрополитен

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23061/06/230610667_0:396:2852:2000_1920x0_80_0_0_4398359e26a5429e8d5d1e85eadf544d.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Задержка в движении поезда на станции московского метрополитена "Мякинино" произошла из-за плохого самочувствия машиниста, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На станции "Мякинино" произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика", - сказал собеседник агентства.В то же время представитель мосметро сообщил на месте корреспонденту РИА Новости, что с машинистом в данный момент "все в порядке".Мужчину сопроводили врачи скорой помощи.Кроме того, как рассказал РИА Новости очевидец произошедшего, машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие поезд на станции, они же и вызвали подмогу. В первые несколько минут мужчина не понимал, что произошло, однако потом он пришел в себя.

https://ria.ru/20211205/metro-1762293257.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва