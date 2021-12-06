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https://ria.ru/20211206/maska-1762308319.html
Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе
Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе - РИА Новости, 06.12.2021
Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе
Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, такие капли... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T03:12
2021-12-06T05:16
распространение коронавируса
общество
новый год
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, самое важное – это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать "сухого носа". Соответственно, можно приобрести как увлажняющие, так и интраназальные капли."Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", - добавил он.Кроме этого, предупредил инфекционист, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса."Самая основная защита – защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой", - заключил Тимаков.В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно."Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковид является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха", - сказала Пакулаева.
https://ria.ru/20211206/skoraya-1762306477.html
https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html
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общество, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
03:12 06.12.2021 (обновлено: 05:16 06.12.2021)
 
Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску на корпоративе

Инфекционист Тимаков заявил, что увлажняющие капли помогут заменить маску на корпоративе

© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Fotolia / photocreo
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, такие капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус", - сказал Тимаков.
По его словам, самое важное – это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать "сухого носа". Соответственно, можно приобрести как увлажняющие, так и интраназальные капли.
"Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", - добавил он.
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Кроме этого, предупредил инфекционист, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.
"Самая основная защита – защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой", - заключил Тимаков.
В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно.
"Безусловно, единственным на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковид является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха", - сказала Пакулаева.
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Распространение коронавирусаОбществоНовый годКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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