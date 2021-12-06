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https://ria.ru/20211206/mamay-1762311840.html
Украинский мэр ошарашил заявлением о Донбассе
Мэр Полтавы заявил о "войне" России и США в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2021
Украинский мэр ошарашил заявлением о Донбассе
Конфликт на востоке Украины — это конфликт "между братьями" и, одновременно, противостояние России и США, заявил в эфире телеканала "Наш" мэр Полтавы Александр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:01
2021-12-06T09:46
в мире
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донбасс
александр мамай
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Конфликт на востоке Украины — это конфликт "между братьями" и, одновременно, противостояние России и США, заявил в эфире телеканала "Наш" мэр Полтавы Александр Мамай.По его мнению, на территории страны "воюют две сверхдержавы". При этом он добавил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, "в неофициальных беседах" выступают против внешнего управления Украиной."Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения. &lt;...&gt; Очень обидно, что идет брат на брата", — добавил Мамай.Политик также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Киевом после 2014 года. Так, по его словам, из-за ограничений оказался "почти закрыт" местный электромеханический завод "Лтава". "Там работало пять-восемь тысяч человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу", – посетовал мэр.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20211205/ukraina-1762291351.html
https://ria.ru/20211205/grushko-1762273223.html
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в мире, украина, сша, оон, полтава, донбасс, александр мамай, россия
07:01 06.12.2021 (обновлено: 09:46 06.12.2021)
 
Мэр Полтавы заявил о "войне" России и США в Донбассе

Мэр Полтавы Мамай заявил о "войне" между Россией и США в Донбассе

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Конфликт на востоке Украины — это конфликт "между братьями" и, одновременно, противостояние России и США, заявил в эфире телеканала "Наш" мэр Полтавы Александр Мамай.
По его мнению, на территории страны "воюют две сверхдержавы". При этом он добавил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, "в неофициальных беседах" выступают против внешнего управления Украиной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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"Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения. <...> Очень обидно, что идет брат на брата", — добавил Мамай.
Политик также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Киевом после 2014 года. Так, по его словам, из-за ограничений оказался "почти закрыт" местный электромеханический завод "Лтава". "Там работало пять-восемь тысяч человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу", – посетовал мэр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 18:04
Украина пытается "залезть" под внешнее управление, заявили в МИД
 
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