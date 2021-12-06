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https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762372194.html
Лукашенко призвал нанимать в госструктуры "патриотов со стержнем"
Лукашенко призвал нанимать в госструктуры "патриотов со стержнем" - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко призвал нанимать в госструктуры "патриотов со стержнем"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подборе кадров для работы в государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:40
2021-12-06T13:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
мвд белоруссии
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подборе кадров для работы в государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем, например, на чекистов, передает его официальный сайт."Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов - не важно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас", - сказал он.Он посоветовал "при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем". "Мыла и размазни" у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег", - отметил глава белорусского государства.Также при подборе кадров определяющим критерием не должен быть возраст претендентов на ту или иную должность. В первую очередь надо обращать внимание на опыт и профессиональные качества. "Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 38, и в 40 лет", - сказал Лукашенко.Вместе с тем, принимая во внимание опыт службы отдельных руководителей, президент Белоруссии отметил, что в работе надо находить разумный баланс между исполнительской дисциплиной и безапелляционным исполнением поручений. "Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: "Чего изволите?" ... Вы люди, обладающие властными полномочиями, которыми наделены президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи", - сказал он.Лукашенко еще раз напомнил, что вкладывает в понятие "исполнительская дисциплина": "Это когда принято решение - после долгих обсуждений, мучений, возражений. Вы должны уметь слушать своих подчиненных. Когда выкристаллизовано решение (на исполкоме его утвердили или вы единолично отдаете распоряжение, вами выстраданное), оно должно исполняться беспрекословно".При этом он высказал мнение, что пока горячего противостояния удается избежать, но повод для этого противники Белоруссии могут найти любой, уверен белорусский президент. "Нет только горячей войны. Но, может, они еще чего-то придумают, воспользовавшись, как сейчас, беженцами, самолетами… Повод можно найти. И не важно, что этого не было. Как с самолетом. Все приехали - комиссия, посмотрели. Уже "год" прошел после этой комиссии, а пока ничего не готовы заявить (речь об отчете ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair после посещения Белоруссии представителями этой международной организации в августе текущего года - ред.). Ждут каких-то толчков, моментов", - отметил он.
https://ria.ru/20210322/uvolneniya-1602406065.html
https://ria.ru/20201113/studenty-1584514132.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, мвд белоруссии, вооруженные силы белоруссии
13:40 06.12.2021 (обновлено: 13:44 06.12.2021)
 
Лукашенко призвал нанимать в госструктуры "патриотов со стержнем"

Президент Лукашенко призвал подбирать кадры для госструктур среди "патриотов со стержнем"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подборе кадров для работы в государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем, например, на чекистов, передает его официальный сайт.
"Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов - не важно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас", - сказал он.
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Он посоветовал "при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем". "Мыла и размазни" у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег", - отметил глава белорусского государства.
Также при подборе кадров определяющим критерием не должен быть возраст претендентов на ту или иную должность. В первую очередь надо обращать внимание на опыт и профессиональные качества. "Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 38, и в 40 лет", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем, принимая во внимание опыт службы отдельных руководителей, президент Белоруссии отметил, что в работе надо находить разумный баланс между исполнительской дисциплиной и безапелляционным исполнением поручений. "Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: "Чего изволите?" ... Вы люди, обладающие властными полномочиями, которыми наделены президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи", - сказал он.
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Лукашенко еще раз напомнил, что вкладывает в понятие "исполнительская дисциплина": "Это когда принято решение - после долгих обсуждений, мучений, возражений. Вы должны уметь слушать своих подчиненных. Когда выкристаллизовано решение (на исполкоме его утвердили или вы единолично отдаете распоряжение, вами выстраданное), оно должно исполняться беспрекословно".
При этом он высказал мнение, что пока горячего противостояния удается избежать, но повод для этого противники Белоруссии могут найти любой, уверен белорусский президент. "Нет только горячей войны. Но, может, они еще чего-то придумают, воспользовавшись, как сейчас, беженцами, самолетами… Повод можно найти. И не важно, что этого не было. Как с самолетом. Все приехали - комиссия, посмотрели. Уже "год" прошел после этой комиссии, а пока ничего не готовы заявить (речь об отчете ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair после посещения Белоруссии представителями этой международной организации в августе текущего года - ред.). Ждут каких-то толчков, моментов", - отметил он.
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