https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762359174.html

Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник

Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 06.12.2021

Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник

Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:48

2021-12-06T12:48

2021-12-06T12:53

республика крым

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации поездки, сообщил РИА Новости источник в Москве."Конкретные сроки поездки Лукашенко в Крым на данный момент неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все необходимое для организации такого визита, как только он будет согласован", - сказал собеседник агентства.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

республика крым

россия

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О Путине, ядерном оружии, Крыме и своих планах на будущее. Полное интервью Александра Лукашенко Полная версия интервью президента Белорусии Александра Лукашенко РИА Новости. Провёл интервью гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 2021-12-06T12:48 true PT140M52S

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республика крым, владимир путин, александр лукашенко, россия, видео