https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762359174.html
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 06.12.2021
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:48
2021-12-06T12:48
2021-12-06T12:53
республика крым
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации поездки, сообщил РИА Новости источник в Москве."Конкретные сроки поездки Лукашенко в Крым на данный момент неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все необходимое для организации такого визита, как только он будет согласован", - сказал собеседник агентства.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
республика крым
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РИА Новости
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О Путине, ядерном оружии, Крыме и своих планах на будущее. Полное интервью Александра Лукашенко
Полная версия интервью президента Белорусии Александра Лукашенко РИА Новости. Провёл интервью гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
2021-12-06T12:48
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РИА Новости
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республика крым, владимир путин, александр лукашенко, россия, видео
12:48 06.12.2021 (обновлено: 12:53 06.12.2021)
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
Источник: конкретные сроки визита президента Белоруссии Лукашенко в Крым пока неизвестны