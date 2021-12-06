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Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 06.12.2021
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:48
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республика крым
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации поездки, сообщил РИА Новости источник в Москве."Конкретные сроки поездки Лукашенко в Крым на данный момент неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все необходимое для организации такого визита, как только он будет согласован", - сказал собеседник агентства.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
республика крым
россия
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7 495 645-6601
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О Путине, ядерном оружии, Крыме и своих планах на будущее. Полное интервью Александра Лукашенко
Полная версия интервью президента Белорусии Александра Лукашенко РИА Новости. Провёл интервью гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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республика крым, владимир путин, александр лукашенко, россия, видео
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации поездки, сообщил РИА Новости источник в Москве.
2021-12-06T12:48
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12:48 06.12.2021 (обновлено: 12:53 06.12.2021)
 
Сроки визита Лукашенко в Крым пока неизвестны, сообщил источник

Источник: конкретные сроки визита президента Белоруссии Лукашенко в Крым пока неизвестны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым пока неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все для организации поездки, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Конкретные сроки поездки Лукашенко в Крым на данный момент неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все необходимое для организации такого визита, как только он будет согласован", - сказал собеседник агентства.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
 
Республика КрымВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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