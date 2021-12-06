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https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762358398.html
Лукашенко прокомментировал санкционное давление со стороны Запада
Лукашенко прокомментировал санкционное давление со стороны Запада - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко прокомментировал санкционное давление со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкционное давление Запада на республику, заявил, что причин, чтобы сложить руки на груди и умирать,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:46
2021-12-06T13:07
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкционное давление Запада на республику, заявил, что причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет."Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет", - сказал Лукашенко, согласовывая в понедельник назначение руководителей местных органов власти. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.При этом глава государства обратил внимание управленцев, что ситуация в стране зависит от работы каждого на местах. "У каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум, чтобы люди имели работу: кто старается, работает - получает больше, кто лоботрясничает - тот свое получает. И тогда никто страну не сковырнет", - заявил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html
https://ria.ru/20211204/belorussiya-1762201647.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии
12:46 06.12.2021 (обновлено: 13:07 06.12.2021)
 
Лукашенко прокомментировал санкционное давление со стороны Запада

Президент Лукашенко о санкциях: причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя санкционное давление Запада на республику, заявил, что причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет.
"Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет", - сказал Лукашенко, согласовывая в понедельник назначение руководителей местных органов власти. Слова президента приводит официальный сайт главы Белоруссии.
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При этом глава государства обратил внимание управленцев, что ситуация в стране зависит от работы каждого на местах. "У каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум, чтобы люди имели работу: кто старается, работает - получает больше, кто лоботрясничает - тот свое получает. И тогда никто страну не сковырнет", - заявил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
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