https://ria.ru/20211206/lira-1762327902.html

Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду - РИА Новости, 06.12.2021

Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:25

2021-12-06T10:25

2021-12-06T10:25

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турция

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов.На торгах утром в понедельник турецкая валюта упала на 1%, по состоянию на 10.15 мск курс составил 13,83 лиры за доллар.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 13,9, а 23 ноября упала на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211126/erdogan-1760932457.html

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экономика, в мире, турция