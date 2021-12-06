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Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду - РИА Новости, 06.12.2021
Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:25
2021-12-06T10:25
экономика
в мире
турция
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов.На торгах утром в понедельник турецкая валюта упала на 1%, по состоянию на 10.15 мск курс составил 13,83 лиры за доллар.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 13,9, а 23 ноября упала на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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экономика, в мире, турция
10:25 06.12.2021
 
Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Курс турецкой лиры приблизился к историческому минимуму

© AP Photo / Lefteris PitarakisИзображение банкноты номиналом 200 турецких лир с фотографией Мустафы Кемаля Ататюрка на обменном пункте в Стамбуле
Изображение банкноты номиналом 200 турецких лир с фотографией Мустафы Кемаля Ататюрка на обменном пункте в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму, свидетельствуют данные торгов.
На торгах утром в понедельник турецкая валюта упала на 1%, по состоянию на 10.15 мск курс составил 13,83 лиры за доллар.
Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 13,9, а 23 ноября упала на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:25
Эрдоган обвинил внешние силы в обвале лиры
 
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