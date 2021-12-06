https://ria.ru/20211206/les-1762330396.html

Онлайн-конференция о декриминализации лесного комплекса

Онлайн-конференция о декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 06.12.2021

Онлайн-конференция о декриминализации лесного комплекса

8 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная формированию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, которую поручил создать Президент РФ В.В. Путин до 2023 года.

2021-12-06T10:37

2021-12-06T10:37

2021-12-06T10:37

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав СПИРЕНКОВ;- директор ФГБУ "Рослесинфорг" Павел ЧАЩИН.С 1 января 2022 года по поручению Президента РФ В.В. Путина введен полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.Кроме того, глава государства поручил ужесточить политику в лесной отрасли и потребовал "максимально решительно" выстроить вертикаль управления и повысить качество надзора. План работ по обелению отрасли (с конкретными сроками и ответственными) уже дал результаты, в частности, в 2021 году оборот древесины стал более прозрачным.Насколько успешно прошло внедрение модернизированной государственной электронной системы контроля за оборотом древесины ЛесЕГАИС? Стоит ли вообще проводить работы по вырубке леса? Куда поступают доходы от этого? Как изменилось за год лесное хозяйство? Какие меры принимаются по увеличению вклада лесной отрасли в экономику страны? Когда в лесу появится Интернет?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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