https://ria.ru/20211206/krym-1762393442.html

Экс-генпрокурор призвал Зеленского убедить Лукашенко не ехать в Крым

Экс-генпрокурор призвал Зеленского убедить Лукашенко не ехать в Крым - РИА Новости, 06.12.2021

Экс-генпрокурор призвал Зеленского убедить Лукашенко не ехать в Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, уговорить его не посещать Крым и взять... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:56

2021-12-06T14:56

2021-12-06T23:04

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александр лукашенко

генеральная прокуратура украины

россия

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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, уговорить его не посещать Крым и взять обещание не нападать на Украину, считает бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью России."У нас еще есть вот такая дырочка — это поездка Лукашенко в Крым. Если Лукашенко поедет в Крым — дороги назад нет", — сказал Пискун в эфире телеканала UkrLife. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен снизить градус в переговорах с Лукашенко и взять с него обещание ни при каких условиях не нападать на Украину, а также уговорить не ехать в Крым."Что надо делать Зеленскому? Я думаю что надо переговорить с Лукашенко и попробовать снизить градус переговоров. <…> У нас нет сейчас денег строить те стены (на границе с Белоруссией. — Прим. ред.), у нас COVID, у нас нет сегодня ресурса. <…> Мы кредиты должны отдавать", — сказал Пискун. Он уверен, что в переговорах может помочь покупка Украиной у Белоруссии большего количества дизельного топлива, смолы, электроэнергии.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761896762.html

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

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в мире, украина, республика крым, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, генеральная прокуратура украины, россия