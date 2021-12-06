https://ria.ru/20211206/krazha-1762334159.html
Дело о краже из самолета "Судного дня" в Таганроге передали в суд
Дело о краже из самолета "Судного дня" в Таганроге передали в суд - РИА Новости, 06.12.2021
Дело о краже из самолета "Судного дня" в Таганроге передали в суд
Следователи передали в суд уголовное дело о краже аппаратуры из самолета Ил-86 в Таганроге, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:56
2021-12-06T10:56
2021-12-06T10:56
происшествия
таганрог
ростовская область
ил-86
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело о краже аппаратуры из самолета Ил-86 в Таганроге, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.В декабре прошлого года правоохранители заявили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80 (самолета "Судного дня"), находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте, и похитили имущества на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже, был задержан местный житель Жора Хачунц. О передаче дела прокурору 30 ноября РИА Новости сообщила адвокат обвиняемого Ольга Бояркина."Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина, обвиняемого в совершении кражи авиационного оборудования из самолета Ил-86", - говорится в релизе.По уточненной информации полиции, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Как сообщила Бояркина, несмотря на уточнение марки самолета, его бортовой номер в материалах дела остался прежний."В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", - сказано в пресс-релизе полиции.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
https://ria.ru/20211206/samolet-1762329623.html
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происшествия, таганрог, ростовская область, ил-86
Дело о краже из самолета "Судного дня" в Таганроге передали в суд
Дело о краже аппаратуры из самолета "Судного дня" в Таганроге передали в суд
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости.
Следователи передали в суд уголовное дело о краже аппаратуры из самолета Ил-86
в Таганроге
, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
В декабре прошлого года правоохранители заявили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80 (самолета "Судного дня"), находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области
на ремонте, и похитили имущества на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже, был задержан местный житель Жора Хачунц. О передаче дела прокурору 30 ноября РИА Новости сообщила адвокат обвиняемого Ольга Бояркина.
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина, обвиняемого в совершении кражи авиационного оборудования из самолета Ил-86", - говорится в релизе.
По уточненной информации полиции, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Как сообщила Бояркина, несмотря на уточнение марки самолета, его бортовой номер в материалах дела остался прежний.
"В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража", с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", - сказано в пресс-релизе полиции.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".