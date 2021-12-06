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В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии
В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.12.2021
В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии
Житель Еврейской автономной области (ЕАО), забивший до смерти дикую косулю кулаком и монтировкой, раскаивается в содеянном и заявляет, что был в "неадекватном... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:56
2021-12-06T12:19
происшествия
еврейская автономная область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Еврейской автономной области (ЕАО), забивший до смерти дикую косулю кулаком и монтировкой, раскаивается в содеянном и заявляет, что был в "неадекватном состоянии", видео с допроса предоставлено РИА Новости сотрудницей УМВД.В соцсетях распространили видео, на котором в темное время суток мужчина бьет сначала кулаком по голове дикое животное, затем железной монтировкой. Все это снимает на камеру мобильного телефона женщина. Процесс сопровождается нецензурной бранью и смехом."Я виноват очень, осознаю, что поступил очень нехорошо, в тот момент, когда я это совершил, был в очень неадекватном состоянии, не понимал что творил. Все осознаю только впоследствии, сейчас. Не хотел, чтобы так получилось, но оно вот так получилось", - говорит задержанный на видео.Уголовное дело заведено по части 1 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животным) , сообщили в МВД по области. Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет."Рассматривали изначально еще и привлечение обвиняемого к ответственности за незаконную охоту. Но тут еще предстоит выяснить все нюансы - есть ли лицензия и вообще, он животное вроде бы как сбил на машине - все это предстоит выяснить следствию. У него еще и наркотики - ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств - ред.)", - рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева.Инцидент произошел еще 29 ноября, задержание - 1 декабря. "С подозреваемым на допросах присутствует привлеченный адвокат", - добавила Ткачева.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался ранее судимый житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов с таким решением не согласился и потребовал задержать подозреваемого и принять меры к судебному аресту. Он водворен в изолятор временного содержания."Данное решение обусловлено тем, что подозреваемый ранее неоднократно судим, может скрыться от следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью", - сообщила представитель надзорного ведомства.Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html
https://ria.ru/20210910/losikha-1749605358.html
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происшествия, еврейская автономная область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:56 06.12.2021 (обновлено: 12:19 06.12.2021)
 
В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии

В ЕАО мужчина, забивший косулю кулаком и монтировкой, заявил, что раскаивается

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Еврейской автономной области (ЕАО), забивший до смерти дикую косулю кулаком и монтировкой, раскаивается в содеянном и заявляет, что был в "неадекватном состоянии", видео с допроса предоставлено РИА Новости сотрудницей УМВД.
В соцсетях распространили видео, на котором в темное время суток мужчина бьет сначала кулаком по голове дикое животное, затем железной монтировкой. Все это снимает на камеру мобильного телефона женщина. Процесс сопровождается нецензурной бранью и смехом.
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"Я виноват очень, осознаю, что поступил очень нехорошо, в тот момент, когда я это совершил, был в очень неадекватном состоянии, не понимал что творил. Все осознаю только впоследствии, сейчас. Не хотел, чтобы так получилось, но оно вот так получилось", - говорит задержанный на видео.
Уголовное дело заведено по части 1 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животным) , сообщили в МВД по области. Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет.
"Рассматривали изначально еще и привлечение обвиняемого к ответственности за незаконную охоту. Но тут еще предстоит выяснить все нюансы - есть ли лицензия и вообще, он животное вроде бы как сбил на машине - все это предстоит выяснить следствию. У него еще и наркотики - ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств - ред.)", - рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева.
Инцидент произошел еще 29 ноября, задержание - 1 декабря. "С подозреваемым на допросах присутствует привлеченный адвокат", - добавила Ткачева.
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Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался ранее судимый житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов с таким решением не согласился и потребовал задержать подозреваемого и принять меры к судебному аресту. Он водворен в изолятор временного содержания.
"Данное решение обусловлено тем, что подозреваемый ранее неоднократно судим, может скрыться от следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью", - сообщила представитель надзорного ведомства.
Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратуры.
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