https://ria.ru/20211206/kosulya-1762346224.html

В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии

В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии - РИА Новости, 06.12.2021

В ЕАО мужчина забил косулю кулаком и монтировкой и заявил о раскаянии

Житель Еврейской автономной области (ЕАО), забивший до смерти дикую косулю кулаком и монтировкой, раскаивается в содеянном и заявляет, что был в "неадекватном... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:56

2021-12-06T11:56

2021-12-06T12:19

происшествия

еврейская автономная область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Житель Еврейской автономной области (ЕАО), забивший до смерти дикую косулю кулаком и монтировкой, раскаивается в содеянном и заявляет, что был в "неадекватном состоянии", видео с допроса предоставлено РИА Новости сотрудницей УМВД.В соцсетях распространили видео, на котором в темное время суток мужчина бьет сначала кулаком по голове дикое животное, затем железной монтировкой. Все это снимает на камеру мобильного телефона женщина. Процесс сопровождается нецензурной бранью и смехом."Я виноват очень, осознаю, что поступил очень нехорошо, в тот момент, когда я это совершил, был в очень неадекватном состоянии, не понимал что творил. Все осознаю только впоследствии, сейчас. Не хотел, чтобы так получилось, но оно вот так получилось", - говорит задержанный на видео.Уголовное дело заведено по части 1 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животным) , сообщили в МВД по области. Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет."Рассматривали изначально еще и привлечение обвиняемого к ответственности за незаконную охоту. Но тут еще предстоит выяснить все нюансы - есть ли лицензия и вообще, он животное вроде бы как сбил на машине - все это предстоит выяснить следствию. У него еще и наркотики - ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств - ред.)", - рассказала РИА Новости майор внутренней службы управления МВД по ЕАО Оксана Ткачева.Инцидент произошел еще 29 ноября, задержание - 1 декабря. "С подозреваемым на допросах присутствует привлеченный адвокат", - добавила Ткачева.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре области, подозреваемым оказался ранее судимый житель Ленинского района ЕАО. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но прокурор автономии Заурбек Джанхотов с таким решением не согласился и потребовал задержать подозреваемого и принять меры к судебному аресту. Он водворен в изолятор временного содержания."Данное решение обусловлено тем, что подозреваемый ранее неоднократно судим, может скрыться от следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью", - сообщила представитель надзорного ведомства.Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html

https://ria.ru/20210910/losikha-1749605358.html

https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744229523.html

еврейская автономная область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, еврейская автономная область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия