https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html

Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе

Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе

Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе и его трансформации в арену военной конфронтации. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:36

2021-12-06T20:36

2021-12-06T20:36

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе и его трансформации в арену военной конфронтации.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации. Они вновь подтвердили обязательство предпринимать усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его веапонизации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762445331.html

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в мире, оружие, индия, владимир путин, космос - риа наука, нарендра моди, космос, россия