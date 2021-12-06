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Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе
Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе
Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе и его трансформации в арену военной конфронтации. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:36
2021-12-06T20:36
2021-12-06T20:36
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе и его трансформации в арену военной конфронтации.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации. Они вновь подтвердили обязательство предпринимать усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его веапонизации", - говорится в заявлении.
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в мире, оружие, индия, владимир путин, космос - риа наука, нарендра моди, космос, россия
Россия и Индия призвали не допускать гонки вооружений в космосе
Россия и Индия призвали не допускать превращение космоса в арену военной конфронтации