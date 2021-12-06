https://ria.ru/20211206/kosmos-1762445331.html
Россия и Индия подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса
Россия и Индия подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса
Правительства РФ и Индии подписали соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса, документ был подготовлен к встрече... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:45
2021-12-06T18:45
2021-12-06T19:13
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Правительства РФ и Индии подписали соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса, документ был подготовлен к встрече президента РФ Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, сообщается на сайте Кремля."Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры", - говорится в документе."Стороны приветствовали расширение сотрудничества между государственной корпорацией "Роскосмос" и индийской организацией космических исследований, в том числе в области пилотируемых космических программ и спутниковой навигации, и договорились изучить перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях, включая исследование планет", - говорится в заявлении."В целях дальнейшего продвижения сотрудничества в космической сфере Стороны приветствовали подписание Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры", - говорится в документе.
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в мире, индия, владимир путин, космос - риа наука, нарендра моди, россия, технологии, роскосмос, космос
18:45 06.12.2021 (обновлено: 19:13 06.12.2021)
Россия и Индия подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса
Правительства России и Индии подписали соглашение об охране технологий в сфере космоса