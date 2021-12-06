https://ria.ru/20211206/kosmos-1762368733.html

Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли

Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли - РИА Новости, 06.12.2021

Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли

Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником перенесли на 7 декабря, сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA). РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:27

2021-12-06T13:27

2021-12-06T13:27

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сша

флорида

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канаверал

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником перенесли на 7 декабря, сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA).Изначально запуск ракеты должен был состояться 5 декабря, но был отложен на 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище. В воскресенье американские должностные лица заявили, что потребуется чуть больше времени, чтобы провести все исследования и убедиться, что утечка устранена."Команда починила наземную систему хранения топлива, но теперь потребуется время, чтобы убедиться в чистоте образца топлива перед началом операций по заправке. Теперь запуск планируется 7 декабря в 04.04 по времени восточного побережья США (в 12.04 по мск – ред.)", - говорится в сообщении ULA.Запуск планируется произвести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета Atlas V должна вывести на орбиту военный спутник STPSat-6, на котором установлены инфракрасные лазеры.

https://ria.ru/20211205/ssha-1762229478.html

https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html

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сша, флорида, космос - риа наука, канаверал