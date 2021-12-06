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Наука
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762368733.html
Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли
Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли - РИА Новости, 06.12.2021
Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли
Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником перенесли на 7 декабря, сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA). РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:27
2021-12-06T13:27
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником перенесли на 7 декабря, сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA).Изначально запуск ракеты должен был состояться 5 декабря, но был отложен на 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище. В воскресенье американские должностные лица заявили, что потребуется чуть больше времени, чтобы провести все исследования и убедиться, что утечка устранена."Команда починила наземную систему хранения топлива, но теперь потребуется время, чтобы убедиться в чистоте образца топлива перед началом операций по заправке. Теперь запуск планируется 7 декабря в 04.04 по времени восточного побережья США (в 12.04 по мск – ред.)", - говорится в сообщении ULA.Запуск планируется произвести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета Atlas V должна вывести на орбиту военный спутник STPSat-6, на котором установлены инфракрасные лазеры.
https://ria.ru/20211205/ssha-1762229478.html
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сша, флорида, космос - риа наука, канаверал
13:27 06.12.2021
 
Запуск ракеты Atlas V вновь перенесли

В США вновь перенесли запуск ракеты Atlas V с военным спутником

© AP Photo / Terry RennaЗапуск ракеты Atlas V
Запуск ракеты Atlas V - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Terry Renna
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником перенесли на 7 декабря, сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA).
Изначально запуск ракеты должен был состояться 5 декабря, но был отложен на 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище. В воскресенье американские должностные лица заявили, что потребуется чуть больше времени, чтобы провести все исследования и убедиться, что утечка устранена.
Atlas V стартует c мыса Канаверал во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 09:44Наука
В США перенесли запуск ракеты Atlas V
"Команда починила наземную систему хранения топлива, но теперь потребуется время, чтобы убедиться в чистоте образца топлива перед началом операций по заправке. Теперь запуск планируется 7 декабря в 04.04 по времени восточного побережья США (в 12.04 по мск – ред.)", - говорится в сообщении ULA.
Запуск планируется произвести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета Atlas V должна вывести на орбиту военный спутник STPSat-6, на котором установлены инфракрасные лазеры.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
 
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