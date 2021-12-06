https://ria.ru/20211206/kosmos-1762350800.html

Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами

Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами - РИА Новости, 06.12.2021

Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами

Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО)... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:22

2021-12-06T18:22

2021-12-06T18:22

туризм

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту, сообщает пресс-служба ЦВО.Уточняется, что более 150 военных специалистов-спасателей, медиков, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", передислоцированы из Челябинской области в оперативные районы дежурства в Казахстане и России."Во время полета ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и космическими туристами из Японии военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке", – говорится в сообщении.Запуск "Союза МС-20" запланирован на 8 декабря. В составе основного экипажа – космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Их дублируют Александр Скворцов и Щун Огисо. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures, отмечает ЦВО.

https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

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