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Туризм
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762350800.html
Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами
Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами - РИА Новости, 06.12.2021
Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами
Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО)... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:22
2021-12-06T18:22
туризм
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
новости - туризм
александр скворцов
центральный военный округ
туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту, сообщает пресс-служба ЦВО.Уточняется, что более 150 военных специалистов-спасателей, медиков, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", передислоцированы из Челябинской области в оперативные районы дежурства в Казахстане и России."Во время полета ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и космическими туристами из Японии военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке", – говорится в сообщении.Запуск "Союза МС-20" запланирован на 8 декабря. В составе основного экипажа – космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Их дублируют Александр Скворцов и Щун Огисо. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures, отмечает ЦВО.
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роскосмос, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, новости - туризм, александр скворцов, центральный военный округ, туристы, space adventures, космос, туризм, россия
18:22 06.12.2021
 
Военные обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами

Военные ЦВО обеспечат безопасность запуска космического корабля с туристами на борту

© Фото : Роскосмос / Павел КассинРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-20 на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Роскосмос / Павел Кассин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту, сообщает пресс-служба ЦВО.
Уточняется, что более 150 военных специалистов-спасателей, медиков, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", передислоцированы из Челябинской области в оперативные районы дежурства в Казахстане и России.
"Во время полета ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и космическими туристами из Японии военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке", – говорится в сообщении.
Запуск "Союза МС-20" запланирован на 8 декабря. В составе основного экипажа – космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Их дублируют Александр Скворцов и Щун Огисо. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures, отмечает ЦВО.
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ТуризмРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинНовости - ТуризмАлександр СкворцовЦентральный военный округтуристыSpace AdventuresКосмосТуризмРоссия
 
 
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