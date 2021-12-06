Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762326836.html
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево - РИА Новости, 06.12.2021
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:19
2021-12-06T10:27
япония
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740596314_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a597bd59dae05e10e38183fd3a9bf777.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета вернуться на космодром, чтобы сделать это, сообщил в интервью РИА Новости Маэдзава."Мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно и Земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было", - сказал Маэдзава.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
https://ria.ru/20211129/kosmos-1761216124.html
япония
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740596314_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_f3bc74f842b78c583ef0837a3f835b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
10:19 06.12.2021 (обновлено: 10:27 06.12.2021)
 
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево

Японский космический турист Маэдзава захотел посадить дерево на Байконуре после полета

© Фото предоставлено пресс-службой Space AdventuresЯпонский бизнесмен Юсаку Маэдзава, будущий космический турист
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, будущий космический турист
© Фото предоставлено пресс-службой Space Adventures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета вернуться на космодром, чтобы сделать это, сообщил в интервью РИА Новости Маэдзава.
"Мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно и Земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было", - сказал Маэдзава.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 10:28Наука
Сразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря
 
ЯпонияБайконур (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЮсаку МаэдзаваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Умер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом