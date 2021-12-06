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Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево - РИА Новости, 06.12.2021
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:19
2021-12-06T10:19
2021-12-06T10:27
япония
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не смог по заложенной Гагариным традиции посадить дерево на аллее космонавтов на Байконуре и планирует после полета вернуться на космодром, чтобы сделать это, сообщил в интервью РИА Новости Маэдзава."Мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно и Земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было", - сказал Маэдзава.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
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япония, байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
10:19 06.12.2021 (обновлено: 10:27 06.12.2021)
Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
Японский космический турист Маэдзава захотел посадить дерево на Байконуре после полета