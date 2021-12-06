https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762448058.html

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной - РИА Новости, 06.12.2021

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной

Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше 1, эпидситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:00

2021-12-06T19:00

2021-12-06T19:00

распространение коронавируса

общество

вакцинация

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше 1, эпидситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, сообщил губернатор города Александр Беглов."Коэффициент распространения инфекции вновь поднялся выше единицы. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, но контролируемой. Вакцинации сегодня нет альтернативы. Это единственный способ надежно защитить свое здоровье, обеспечить бесперебойное и устойчивое развитие экономики города", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируется более 30 тысяч жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тысячи доз вакцины", - сказал он.По его словам, с учетом имеющихся запасов вакцины в городе хватит до нового года. "Для нас для всех очень важно сохранить набранный темп (вакцинации)", - сказал Беглов.Он также поблагодарил горожан за активное участие в прививочной кампании.

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