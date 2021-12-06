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Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной
Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной - РИА Новости, 06.12.2021
Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной
Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше 1, эпидситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:00
2021-12-06T19:00
2021-12-06T19:00
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше 1, эпидситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, сообщил губернатор города Александр Беглов."Коэффициент распространения инфекции вновь поднялся выше единицы. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, но контролируемой. Вакцинации сегодня нет альтернативы. Это единственный способ надежно защитить свое здоровье, обеспечить бесперебойное и устойчивое развитие экономики города", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируется более 30 тысяч жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тысячи доз вакцины", - сказал он.По его словам, с учетом имеющихся запасов вакцины в городе хватит до нового года. "Для нас для всех очень важно сохранить набранный темп (вакцинации)", - сказал Беглов.Он также поблагодарил горожан за активное участие в прививочной кампании.
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Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной
Губернатор Петербурга Беглов: ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной