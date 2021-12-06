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В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.12.2021
В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 134), Санкт-Петербурге (2 412), Подмосковье (2 215), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:43
2021-12-06T11:43
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общество
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московская область (подмосковье)
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коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 134), Санкт-Петербурге (2 412), Подмосковье (2 215), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 134, 2. Санкт-Петербург - 2 412, 3. Московская область - 2 215", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом