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В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.12.2021

В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 134), Санкт-Петербурге (2 412), Подмосковье (2 215), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:43

2021-12-06T11:43

2021-12-06T11:43

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (3 134), Санкт-Петербурге (2 412), Подмосковье (2 215), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 134, 2. Санкт-Петербург - 2 412, 3. Московская область - 2 215", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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