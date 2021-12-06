https://ria.ru/20211206/konsensus-1762449289.html
Россия и Индия призвали страны ОЗХО наладить диалог
Россия и Индия призвали страны ОЗХО наладить диалог - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия призвали страны ОЗХО наладить диалог
Россия и Индия призвали страны-участницы ОЗХО наладить конструктивный диалог для восстановления духа консенсуса. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:08
2021-12-06T19:08
2021-12-06T19:08
в мире
индия
владимир путин
организация по запрещению химического оружия
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия призвали страны-участницы ОЗХО наладить конструктивный диалог для восстановления духа консенсуса.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны вновь подтвердили поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и решимость поддерживать усилия и инициативы, нацеленные на сохранение целостности КЗХО. Они призвали страны-участницы КЗХО наладить конструктивный диалог для восстановления духа консенсуса в организации", - говорится в заявлении.
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в мире, индия, владимир путин, организация по запрещению химического оружия, нарендра моди, россия
Россия и Индия призвали страны ОЗХО наладить диалог
Россия и Индия призвали страны ОЗХО наладить диалог для восстановления духа консенсуса