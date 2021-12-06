https://ria.ru/20211206/kitay-1762426799.html

Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:29

2021-12-06T17:29

2021-12-06T17:29

в мире

оон

талибан

китай

пекин

афганистан

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415402_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d3917846f16ef88624f6bb151fdab4.jpg

КАБУЛ, 6 дек - РИА Новости. Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране, заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем."Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром в аэропорту Пекина я получил эту партию (вакцин) для афганского народа и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 миллионов шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter.Ранее агентство Синьхуа передавало, что Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости в Афганистан.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211201/afganistan-1761579409.html

https://ria.ru/20211011/pomosch-1753933582.html

китай

пекин

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, талибан, китай, пекин, афганистан, мохаммад хасан ахунд