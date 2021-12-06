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Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19
Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19
Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:29
2021-12-06T17:29
в мире
оон
талибан
китай
пекин
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 6 дек - РИА Новости. Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране, заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем."Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром в аэропорту Пекина я получил эту партию (вакцин) для афганского народа и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 миллионов шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter.Ранее агентство Синьхуа передавало, что Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости в Афганистан.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211201/afganistan-1761579409.html
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китай
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в мире, оон, талибан, китай, пекин, афганистан, мохаммад хасан ахунд
17:29 06.12.2021
 
Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19 и партию шприцев

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 6 дек - РИА Новости. Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране, заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем.
"Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром в аэропорту Пекина я получил эту партию (вакцин) для афганского народа и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 миллионов шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 09:30
Россия готовит поставку еще одной партии гуманитарной помощи в Афганистан
Ранее агентство Синьхуа передавало, что Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости в Афганистан.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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11 октября, 00:42Захват власти в Афганистане талибами
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
 
В миреООНТалибанКитайПекинАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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