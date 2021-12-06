https://ria.ru/20211206/kitay-1762337865.html

Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны

Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны - РИА Новости, 06.12.2021

Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны

Пресс-канцелярия Госсовета КНР в субботу опубликовала Белую книгу, озаглавленную "Демократия в Китае". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:35

2021-12-06T11:35

2021-12-06T11:35

россия-китай: главное

коммунистическая партия китая

китай

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР в субботу опубликовала Белую книгу, озаглавленную "Демократия в Китае".Демократия является общей ценностью для всего человечества и важной концепцией, которую Коммунистическая партия Китая и китайский народ последовательно отстаивают, говорится в Белой книге.За последние 100 лет партия, высоко держа знамя народной демократии, вела народ Китая к достижению им положения в качестве хозяина страны. И китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы, отмечается в документе.Положение народа как хозяина страны является сутью демократии Китая, говорится в Белой книге.

https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html

китай

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коммунистическая партия китая, китай