https://ria.ru/20211206/kitay-1762337865.html
Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны
Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны - РИА Новости, 06.12.2021
Китай опубликовал Белую книгу о демократии страны
Пресс-канцелярия Госсовета КНР в субботу опубликовала Белую книгу, озаглавленную "Демократия в Китае". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:35
2021-12-06T11:35
2021-12-06T11:35
россия-китай: главное
коммунистическая партия китая
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100604/45/1006044593_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_9603fa7692d712bf5df12d7958cab3df.jpg
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР в субботу опубликовала Белую книгу, озаглавленную "Демократия в Китае".Демократия является общей ценностью для всего человечества и важной концепцией, которую Коммунистическая партия Китая и китайский народ последовательно отстаивают, говорится в Белой книге.За последние 100 лет партия, высоко держа знамя народной демократии, вела народ Китая к достижению им положения в качестве хозяина страны. И китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы, отмечается в документе.Положение народа как хозяина страны является сутью демократии Китая, говорится в Белой книге.
https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100604/45/1006044593_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7369923d0618457d2bfc0058ded69978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммунистическая партия китая, китай