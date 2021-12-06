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"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам
"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам - РИА Новости, 06.12.2021
"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам
"Роскосмос" в ноябре поставлял медицинским учреждениям, борющимся с пандемией COVID в среднем более 100 тонн жидкого кислорода в день, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:24
2021-12-06T21:24
2021-12-06T21:24
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Роскосмос" в ноябре поставлял медицинским учреждениям, борющимся с пандемией COVID в среднем более 100 тонн жидкого кислорода в день, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что половину этого объема — 1574 тонны кислорода — передал Красноярский машиностроительный завод — ведущий производитель боевой ракетной техники.Ранее Рогозин сообщил, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода.Как посчитали корреспонденты РИА Новости вместе с главным внештатным специалистом-пульмонологом Минздрава РФ Сергеем Авдеевым, такие объемы ежедневно позволяют помогать сотням и тысячам пациентов с COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762453296.html
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам
"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам