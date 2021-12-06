https://ria.ru/20211206/kislorod-1762466861.html

"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам

"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам - РИА Новости, 06.12.2021

"Роскосмос" увеличил поставки кислорода COVID-больницам

"Роскосмос" в ноябре поставлял медицинским учреждениям, борющимся с пандемией COVID в среднем более 100 тонн жидкого кислорода в день, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:24

2021-12-06T21:24

2021-12-06T21:24

общество

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_5692a7555c2703990eebbc7c4eb39351.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Роскосмос" в ноябре поставлял медицинским учреждениям, борющимся с пандемией COVID в среднем более 100 тонн жидкого кислорода в день, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что половину этого объема — 1574 тонны кислорода — передал Красноярский машиностроительный завод — ведущий производитель боевой ракетной техники.Ранее Рогозин сообщил, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода.Как посчитали корреспонденты РИА Новости вместе с главным внештатным специалистом-пульмонологом Минздрава РФ Сергеем Авдеевым, такие объемы ежедневно позволяют помогать сотням и тысячам пациентов с COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762453296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия