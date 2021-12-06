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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762379773.html
Защита Киркорова заявила, что у него нет непогашенных штрафов
Защита Киркорова заявила, что у него нет непогашенных штрафов - РИА Новости, 06.12.2021
Защита Киркорова заявила, что у него нет непогашенных штрафов
Защита Филиппа Киркорова на фоне претензий полиции заявила, что все выписанные дорожные штрафы уже уплачены. Об этом рассказал РИА Новости в понедельник глава... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:08
2021-12-06T14:08
шоубиз
общество
москва
филипп киркоров
александр добровинский
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Защита Филиппа Киркорова на фоне претензий полиции заявила, что все выписанные дорожные штрафы уже уплачены. Об этом рассказал РИА Новости в понедельник глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский."Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике", - рассказал Добровинский.Ранее в Таганском суде Москвы РИА Новости сообщили, что 14 декабря 422-й мировой судебный участок будет рассматривать 90 административных протоколов в отношении Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов.По каждому из протоколов, выписанных столичной Госавтоинспекцией, Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html
https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html
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общество, москва, филипп киркоров, александр добровинский
14:08 06.12.2021
 
Защита Киркорова заявила, что у него нет непогашенных штрафов

Адвокаты певца Киркорова заявили, что у него нет непогашенных штрафов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Защита Филиппа Киркорова на фоне претензий полиции заявила, что все выписанные дорожные штрафы уже уплачены. Об этом рассказал РИА Новости в понедельник глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
"Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике", - рассказал Добровинский.
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
12:24Шоубиз
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
Ранее в Таганском суде Москвы РИА Новости сообщили, что 14 декабря 422-й мировой судебный участок будет рассматривать 90 административных протоколов в отношении Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов.
По каждому из протоколов, выписанных столичной Госавтоинспекцией, Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:41
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
 
ШоубизОбществоМоскваФилипп КиркоровАлександр Добровинский
 
 
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