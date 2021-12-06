https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов - РИА Новости, 06.12.2021
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:24
2021-12-06T12:24
2021-12-06T15:28
шоубиз
происшествия
филипп киркоров
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761964424_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_dfc951cec90875c4d7ab37d79f9d4195.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях <…> в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказал собеседник агентства.По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.При этом пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам."У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста."Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — отметил Александр Добровинский.Он добавил, что предстоящее слушание будет самым коротким в его практике.
https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761964424_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b86a10236f0c263124d8563134a458c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, филипп киркоров, авто, москва
12:24 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
На певца Филиппа Киркорова
составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы
.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях <…> в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказал собеседник агентства.
По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
При этом пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам.
"У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.
С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста.
"Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — отметил Александр Добровинский.
Он добавил, что предстоящее слушание будет самым коротким в его практике.