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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов - РИА Новости, 06.12.2021
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:24
2021-12-06T15:28
шоубиз
происшествия
филипп киркоров
авто
москва
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях &lt;…&gt; в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказал собеседник агентства.По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.При этом пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам."У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста."Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — отметил Александр Добровинский.Он добавил, что предстоящее слушание будет самым коротким в его практике.
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происшествия, филипп киркоров, авто, москва
12:24 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
 
На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях <…> в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказал собеседник агентства.
По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
При этом пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам.
"У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.
С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста.
"Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — отметил Александр Добровинский.
Он добавил, что предстоящее слушание будет самым коротким в его практике.
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