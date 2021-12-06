https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html

На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов - РИА Новости, 06.12.2021

На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:24

2021-12-06T12:24

2021-12-06T15:28

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях <…> в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказал собеседник агентства.По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.При этом пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам."У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста."Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — отметил Александр Добровинский.Он добавил, что предстоящее слушание будет самым коротким в его практике.

https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html

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