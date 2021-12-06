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В посольстве рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре
В посольстве рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре - РИА Новости, 06.12.2021
В посольстве рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре
Убитые на Кипре россиянки стали жертвами бытового конфликта, сообщил РИА Новости представитель посольства на Кипре. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:27
2021-12-06T16:51
в мире
кипр
ларнака (район)
россия
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Убитые на Кипре россиянки стали жертвами бытового конфликта, сообщил РИА Новости представитель посольства на Кипре.Две гражданки России — 43-летняя Аль-Раиси Хайат (уроженка Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова — пропали 17 ноября из дома в Ларнаке, где они остановились, их тела нашли накануне."Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское. Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт. Один из предполагаемых преступников начал использовать их банковские карты. Его очень быстро отследили", — отметили в представительстве.Подозреваемым оказался 32-летний сириец, который делал ремонт в частном доме в деревне неподалеку от Лимасола."Женщины приехали к нему, пока не уточняется с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника", — рассказали в посольстве.Мужчина дал признательные показания и рассказал, где закопал тела. Полиция провела эксгумацию в ночь с субботы на воскресенье."Сегодня будет суд в Лимасоле, заседание будет техническим и продлит срок уже ареста предполагаемого преступника. Сегодня же будет проведена патолого-анатомическая экспертиза", - сказал представитель посольства.В посольстве высоко оценили работу следствия и добавили, что расследование контролировал начальник полиции Республики Кипр.Как выяснили сотрудники дипмиссии, у одной из убитых в России есть сестра и родственники, близких второй женщины найти не удалось. Вопрос с транспортировкой тел на родину будут решать после завершения всех процессуальных действий.
https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html
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в мире, кипр, ларнака (район), россия
13:27 06.12.2021 (обновлено: 16:51 06.12.2021)
 
В посольстве рассказали подробности дела об убийстве россиянок на Кипре

Посольство на Кипре: двух россиянок убили из-за бытового конфликта

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкНа улицах Ларнаки
На улицах Ларнаки - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Убитые на Кипре россиянки стали жертвами бытового конфликта, сообщил РИА Новости представитель посольства на Кипре.
Две гражданки России — 43-летняя Аль-Раиси Хайат (уроженка Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова — пропали 17 ноября из дома в Ларнаке, где они остановились, их тела нашли накануне.
"Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское. Полиция провела обыск по месту жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, осуществила трекинг банковских карт. Один из предполагаемых преступников начал использовать их банковские карты. Его очень быстро отследили", — отметили в представительстве.
Подозреваемым оказался 32-летний сириец, который делал ремонт в частном доме в деревне неподалеку от Лимасола.
"Женщины приехали к нему, пока не уточняется с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника", — рассказали в посольстве.
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Мужчина дал признательные показания и рассказал, где закопал тела. Полиция провела эксгумацию в ночь с субботы на воскресенье.
"Сегодня будет суд в Лимасоле, заседание будет техническим и продлит срок уже ареста предполагаемого преступника. Сегодня же будет проведена патолого-анатомическая экспертиза", - сказал представитель посольства.
В посольстве высоко оценили работу следствия и добавили, что расследование контролировал начальник полиции Республики Кипр.
Как выяснили сотрудники дипмиссии, у одной из убитых в России есть сестра и родственники, близких второй женщины найти не удалось. Вопрос с транспортировкой тел на родину будут решать после завершения всех процессуальных действий.
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