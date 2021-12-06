https://ria.ru/20211206/kipr-1762306643.html

Страшные детали убийства россиянок на Кипре

Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре - РИА Новости, 06.12.2021

Страшные детали убийства россиянок на Кипре

Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты, пишет издание Cyprus Mail. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T01:31

2021-12-06T01:31

2021-12-06T02:01

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты, пишет издание Cyprus Mail.Ранее местные СМИ сообщили об обнаружении тел двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.По данным Cyprus Mail, подозреваемый сириец был арестован еще десять дней назад, однако признался в преступлении только сейчас. Мужчина сообщил, что закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав место гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые замели следы.Как заявил подозреваемый, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору заявил, что мотивы злоумышленника остаются неизвестными.Ранее сообщалось, что сириец, по версии следствия, делал ремонт в доме отдыха, где и познакомился с женщинами. По неизвестной причине он убил их и спрятал трупы на садовом участке. При этом сначала подозреваемый утверждал, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но подозрение в первую очередь пало на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками, которые рассказали, что он хаотично перемещался с места на место. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из жертв.

https://ria.ru/20211205/kipr-1762269447.html

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