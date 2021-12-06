https://ria.ru/20211206/khmao-1762016228.html

Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников

Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников - РИА Новости, 06.12.2021

Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников

В Югре на базе 13 школ открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это специальные образовательные центры, которые направлены... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:00

2021-12-06T09:00

2021-12-06T09:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

сн_образование

социальный навигатор

югра

ханты-мансийский автономный округ

школа

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В Югре на базе 13 школ открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это специальные образовательные центры, которые направлены на совершенствование образовательных результатов учеников. Для этого в точках реализуют курсы внеурочной деятельности и дополнительные общеразвивающие программы. Как выбирают школы для открытия центров, и какие направления уже функционируют, РИА Новости рассказала Начальник отдела общего образования Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Лариса Цулая.– "Точка роста" открылась в 10 районах региона на базе 13 школ. Почему выбраны именно они?– Мы открыли филиалы на базе сельских школ. Это необходимо, чтобы создать для детей равные возможности в сфере образования. Кроме того, центры работают в учреждениях со стабильно низкими результатами из проекта "500+". Нам кажется, что в школах, попавших в этот список, низкая мотивация у детей и учителей. Мы попробовали вдохнуть в них новую жизнь, создать у них новый инфраструктурный объект, который поможет им "загореться" и показать более высокие образовательные результаты.Ведь "Точки роста" меняют взгляд на изучение предметных областей. Основная функция центров – это новый уровень получения знаний, вовлечение детей в проектную деятельность, обучение функциональной грамотности – то есть применению тех знаний, которые они получили в школе. Для реализации этой идеи педагоги прошли повышение квалификации, содержание предметных областей уже обновилось.– Кто и чему учит педагогов для "Точек роста" в Югре?– В нашем регионе квалификацию повысили более 700 педагогов. Основное обучение прошло на базе Центра непрерывного профессионального мастерства. Кроме того, мы регулярно приглашаем специалистов вузов и ссузов региона поделиться своим опытом. Дополнительно кураторы наших центров повысили квалификацию в академии Министерства просвещения. Из недавнего нового опыта – трехдневный форум по созданию и организации работы детских кванториумов, который очень высоко оценили наши педагоги. Также преподаватели всех направлений в России объединены сетевым сообществом "Школлеги", где обсуждают успешные практики реализации программ.– Как обновилось содержание предметных областей, и какие программы запущены в точках?– Например, в некоторых школах реализуют генетическое направление. Специально для него были созданы научные лаборатории. Биология из скучного предмета, где детям бывает сложно понять, чем пестик отличается от тычинки, превратилась в практический урок с экспериментами. Лабораторный комплект позволил выйти на другой уровень преподавания. Также в "Точках роста" много направлений, связанных с робототехникой и конструированием, которые могут помочь лучше понять законы физики.Еще один яркий пример – школа, которая развивает GlobalLab – глобальную лабораторию. Ученики из разных регионов России, выполняя практическую работу по химии, могут сопоставить свои данные в онлайн-режиме и выяснить, чем отличается состав воды в ХМАО от воды в Якутии. Такие занятия не только делают учебу интереснее, но и помогают развить коммуникативные навыки.– Сегодня в Югре создано и функционируют 54 центра "Точка роста". Сколько еще откроется? Какие направления будут развиваться?– На следующий год запланировано открытие 12 центров, так же, как и другие, на территории сельских поселений и малых городов. Каждую точку мы стараемся наделить своими особенностями. Выбор программ соотносится с компетенциями образовательной организации. Например, мы активно развиваем этно-образование, и в некоторых школах ребята изучают часть предметов на родных языках: технологию, физкультуру, изобразительное искусство. В программу включены бисероплетение, выделка из кожи, резьба по кости. Нам важно, чтобы дети знали и помнили свои традиции и корни.Но вместе с тем мы придерживаемся основной идеологии для всех "Точек роста" в России. Основные задачи – подготовка кадров для цифровой экономики региона и создание для детей равных условий развития. В Югре есть школы, до которых можно добраться только на вертолете или теплоходе. Например, село Корлики в Нижневартовском районе. Там есть школа и у детей, которые там обучаются, нет возможности посещать музеи и технологические центры. Поэтому здесь "Точка роста" помимо образовательной функции выполняет еще одну важную роль – она объединяет с большим миром с помощью цифровой лаборатории, которая оснащена компьютерами.– Помимо этого центр мотивирует учащихся участвовать во всероссийских и региональных конкурсах. Расскажите, какие мероприятия будут анонсированы в ближайшее время?– Совсем недавно анонсировали олимпиаду посвященную основам краеведения – "Многовековая Югра". Она посвящена истории, традиции, культуре, экономике развития региона. Чтобы ребятам из других субъектов было интересно принять участие, на основе работ детей из Югры были созданы мини-ролики, посмотрев которые, можно изучить историю нашего края и подготовиться к олимпиаде.Открытие и работа площадок центров "Точка роста" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, предусмотрены региональным проектом "Современная школа" национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20211202/khmao-1761595839.html

https://ria.ru/20211130/khmao-1761257921.html

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общество, сн_образование, социальный навигатор, югра, ханты-мансийский автономный округ, школа