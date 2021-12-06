https://ria.ru/20211206/khakery-1762472217.html

В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных

В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных - РИА Новости, 06.12.2021

В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных

Американская компания Mandiant обвинила "связанных с российскими спецслужбами" хакеров в том, что они могут продолжать попытки хищения данных, связанных с... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:39

2021-12-06T22:39

2021-12-06T23:21

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Американская компания Mandiant обвинила "связанных с российскими спецслужбами" хакеров в том, что они могут продолжать попытки хищения данных, связанных с интересами Москвы.В докладе Mandiant — обнаружившая прошлогодний взлом SolarWinds — отмечает, что стопроцентной уверенности в правдивости этих утверждений нет. Однако, считает компания, как минимум за частью обнаруженной активности стоит хакерское сообщество, подозреваемое в работе на Службу внешней разведки России."Mandiant подозревает, что многочисленные кластеры (хакерской активности) связаны с общей российской угрозой — угрожающим актором, которого Mandiant называет UNC2452, а Microsoft — Nobelium", — говорится в документе.Утверждается, что в некоторых случаях данные похищали прежде всего для создания новых маршрутов доступа к сетям других жертв.Год назад власти США обвинили российских хакеров в атаке на американские правительственные учреждения и частные структуры с помощью уязвимости в обновлениях программного обеспечения разработки компании SolarWinds.Россия не раз опровергала подобные обвинения, за которыми, несмотря на это, часто следовали американские санкции. Москва, напротив, ведет с США диалог по информационной безопасности. Владимир Путин подчеркивал, что большинство кибератак в мире совершается из Соединенных Штатов, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить, указывал он.

https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html

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в мире, сша, microsoft corporation, хакеры, россия