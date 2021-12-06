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В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных
В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных - РИА Новости, 06.12.2021
В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных
Американская компания Mandiant обвинила "связанных с российскими спецслужбами" хакеров в том, что они могут продолжать попытки хищения данных, связанных с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:39
2021-12-06T23:21
в мире
сша
microsoft corporation
хакеры
россия
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Американская компания Mandiant обвинила "связанных с российскими спецслужбами" хакеров в том, что они могут продолжать попытки хищения данных, связанных с интересами Москвы.В докладе Mandiant — обнаружившая прошлогодний взлом SolarWinds — отмечает, что стопроцентной уверенности в правдивости этих утверждений нет. Однако, считает компания, как минимум за частью обнаруженной активности стоит хакерское сообщество, подозреваемое в работе на Службу внешней разведки России."Mandiant подозревает, что многочисленные кластеры (хакерской активности) связаны с общей российской угрозой — угрожающим актором, которого Mandiant называет UNC2452, а Microsoft — Nobelium", — говорится в документе.Утверждается, что в некоторых случаях данные похищали прежде всего для создания новых маршрутов доступа к сетям других жертв.Год назад власти США обвинили российских хакеров в атаке на американские правительственные учреждения и частные структуры с помощью уязвимости в обновлениях программного обеспечения разработки компании SolarWinds.Россия не раз опровергала подобные обвинения, за которыми, несмотря на это, часто следовали американские санкции. Москва, напротив, ведет с США диалог по информационной безопасности. Владимир Путин подчеркивал, что большинство кибератак в мире совершается из Соединенных Штатов, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить, указывал он.
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в мире, сша, microsoft corporation, хакеры, россия
22:39 06.12.2021 (обновлено: 23:21 06.12.2021)
 
В США обвинили "русских" хакеров в попытке хищения данных

В США компания Mandiant обвинила "русских" хакеров в попытке хищения данных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Американская компания Mandiant обвинила "связанных с российскими спецслужбами" хакеров в том, что они могут продолжать попытки хищения данных, связанных с интересами Москвы.
В докладе Mandiant — обнаружившая прошлогодний взлом SolarWinds — отмечает, что стопроцентной уверенности в правдивости этих утверждений нет. Однако, считает компания, как минимум за частью обнаруженной активности стоит хакерское сообщество, подозреваемое в работе на Службу внешней разведки России.
"Mandiant подозревает, что многочисленные кластеры (хакерской активности) связаны с общей российской угрозой — угрожающим актором, которого Mandiant называет UNC2452, а Microsoft — Nobelium", — говорится в документе.
Утверждается, что в некоторых случаях данные похищали прежде всего для создания новых маршрутов доступа к сетям других жертв.
Год назад власти США обвинили российских хакеров в атаке на американские правительственные учреждения и частные структуры с помощью уязвимости в обновлениях программного обеспечения разработки компании SolarWinds.
Россия не раз опровергала подобные обвинения, за которыми, несмотря на это, часто следовали американские санкции. Москва, напротив, ведет с США диалог по информационной безопасности. Владимир Путин подчеркивал, что большинство кибератак в мире совершается из Соединенных Штатов, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет и подобные инсинуации надо отбросить, указывал он.
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В миреСШАMicrosoft CorporationхакерыРоссия
 
 
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