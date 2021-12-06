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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html
Тяжело ли переносится COVID-19 при "омикроне"
В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме - РИА Новости, 06.12.2021
Тяжело ли переносится COVID-19 при "омикроне"
Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:22
2021-12-06T09:14
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти."Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов."Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом. — Прим. ред.) разовьется тяжелое заболевание", — отметила эксперт.При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. "Им (госпитализированным. — Прим. ред.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут", — предположила представитель ВОЗ.Ван Керкхове считает, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности. "Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением "дельты" по всему миру", — заключила эксперт, подчеркнув важность мер по борьбе с распространением инфекции.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211205/omikron-1762269633.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/simptom-1762208708.html
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в мире, ботсвана, юар, воз, коронавирус covid-19
07:22 06.12.2021 (обновлено: 09:14 06.12.2021)
 
В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

Представитель ВОЗ Ван Керкхове заявила о легком течении COVID-19 при омикрон-штамме

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти.
"Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.
Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах
"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом. — Прим. ред.) разовьется тяжелое заболевание", — отметила эксперт.
При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. "Им (госпитализированным. — Прим. ред.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут", — предположила представитель ВОЗ.
Ван Керкхове считает, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности. "Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением "дельты" по всему миру", — заключила эксперт, подчеркнув важность мер по борьбе с распространением инфекции.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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Врач из ЮАР предупредила о "колючем" симптоме омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреБотсванаЮАРВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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