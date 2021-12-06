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В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи"
В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи" - РИА Новости, 06.12.2021
В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи"
Порядка 80 представителей шести казачьих обществ собрал форум "Школа лидерства казачьей молодежи", который проходил 1–3 декабря в МГУТУ им. К.Г.Разумовского,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:40
2021-12-06T12:40
2021-12-06T12:42
российское казачество
сергей чеботарев
российское казачество
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Порядка 80 представителей шести казачьих обществ собрал форум "Школа лидерства казачьей молодежи", который проходил 1–3 декабря в МГУТУ им. К.Г.Разумовского, сообщает пресс-служба университета.На мероприятии молодым казакам рассказывали, как получать господдержку и гранты для своих инициатив. На дискуссионных площадках обсуждали возрождение традиционной казачьей культуры, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание и повышение информационной открытости казачьих организаций. Также были и мастер-классы: например, молодых казаков учили применять в патриотическом воспитании технологии SMM-продвижения.Как отмечают организаторы, цель проекта – повысить эффективность работы лидеров казачьей молодежи и улучшить формы работы с воспитанниками спортивных, военно-патриотических клубов, творческих самодеятельных коллективов, с учащимися казачьих кадетских классов. Проект реализован при поддержке Росмолодежи и ВсКО.
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сергей чеботарев, российское казачество
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Порядка 80 представителей шести казачьих обществ собрал форум "Школа лидерства казачьей молодежи", который проходил 1–3 декабря в МГУТУ им. К.Г.Разумовского, сообщает пресс-служба университета.
"Такая площадка крайне нужна и важна, она помогает проявляться новым талантам и открывает студентам-казакам новые возможности. Желаю каждому из вас задуматься, что вы можете сделать для своей страны. Задумайтесь об этом, и у вас сразу все появится – идеи, возможности и результаты", – напутствовал ректор МГУТУ им К.Г.Разумовского (Первого казачьего университета) Сергей Чеботарев.
На мероприятии молодым казакам рассказывали, как получать господдержку и гранты для своих инициатив. На дискуссионных площадках обсуждали возрождение традиционной казачьей культуры, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание и повышение информационной открытости казачьих организаций. Также были и мастер-классы: например, молодых казаков учили применять в патриотическом воспитании технологии SMM-продвижения.
"На форуме мы должны объединить все лучшие практики, а вы, вернувшись в регионы, должны выходить на местные власти с конкретными предложениями, перспективными как для государства, так и для вас лично", – отметил начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества (ВсКО)Василий Кошмар.
Как отмечают организаторы, цель проекта – повысить эффективность работы лидеров казачьей молодежи и улучшить формы работы с воспитанниками спортивных, военно-патриотических клубов, творческих самодеятельных коллективов, с учащимися казачьих кадетских классов. Проект реализован при поддержке Росмолодежи и ВсКО.