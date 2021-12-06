https://ria.ru/20211206/kazachata-1762357402.html

В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи"

В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи" - РИА Новости, 06.12.2021

В Москве прошел форум "Школа лидерства казачьей молодежи"

Порядка 80 представителей шести казачьих обществ собрал форум "Школа лидерства казачьей молодежи", который проходил 1–3 декабря в МГУТУ им. К.Г.Разумовского,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:40

2021-12-06T12:40

2021-12-06T12:42

российское казачество

сергей чеботарев

российское казачество

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Порядка 80 представителей шести казачьих обществ собрал форум "Школа лидерства казачьей молодежи", который проходил 1–3 декабря в МГУТУ им. К.Г.Разумовского, сообщает пресс-служба университета.На мероприятии молодым казакам рассказывали, как получать господдержку и гранты для своих инициатив. На дискуссионных площадках обсуждали возрождение традиционной казачьей культуры, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание и повышение информационной открытости казачьих организаций. Также были и мастер-классы: например, молодых казаков учили применять в патриотическом воспитании технологии SMM-продвижения.Как отмечают организаторы, цель проекта – повысить эффективность работы лидеров казачьей молодежи и улучшить формы работы с воспитанниками спортивных, военно-патриотических клубов, творческих самодеятельных коллективов, с учащимися казачьих кадетских классов. Проект реализован при поддержке Росмолодежи и ВсКО.

https://ria.ru/20211201/kazaki-1761595164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей чеботарев, российское казачество