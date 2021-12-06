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В Архангельской области супруги пойдут под суд за избиение приемного сына
В Архангельской области супруги пойдут под суд за избиение приемного сына - РИА Новости, 06.12.2021
В Архангельской области супруги пойдут под суд за избиение приемного сына
Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело в отношении супругов, которые обвиняются в том, что били приемного сына за плохую учебу и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:29
2021-12-06T15:29
2021-12-06T15:36
происшествия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 6 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело в отношении супругов, которые обвиняются в том, что били приемного сына за плохую учебу и непослушание, сообщается на сайте СК РФ.Дело по статье об истязании несовершеннолетнего, неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком возбуждено в отношении 41-летней местной жительницы и ее 39-летнего супруга."Следствием установлено, что обвиняемые, являясь усыновителями несовершеннолетнего ребенка, в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года неоднократно применяли к мальчику физическую силу. Поводом для телесных наказаний являлись малозначительные поводы – неуспеваемость в школе, просьбы погулять со сверстниками после запрета со стороны родителей", - говорится в сообщении.О методах воспитания в приемной семье ребенок рассказал школьному психологу. После того, как информация подтвердилась, мальчика изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение."В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211202/arest-1761869727.html
https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html
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происшествия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:29 06.12.2021 (обновлено: 15:36 06.12.2021)
В Архангельской области супруги пойдут под суд за избиение приемного сына
В Архангельской области супруги пойдут под суд за избиение приемного сына за плохую учебу
МУРМАНСК, 6 дек – РИА Новости.
Следователи в Архангельской области
направили в суд уголовное дело в отношении супругов, которые обвиняются в том, что били приемного сына за плохую учебу и непослушание, сообщается на сайте
СК РФ.
Дело по статье об истязании несовершеннолетнего, неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком возбуждено в отношении 41-летней местной жительницы и ее 39-летнего супруга.
"Следствием установлено, что обвиняемые, являясь усыновителями несовершеннолетнего ребенка, в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года неоднократно применяли к мальчику физическую силу. Поводом для телесных наказаний являлись малозначительные поводы – неуспеваемость в школе, просьбы погулять со сверстниками после запрета со стороны родителей", - говорится в сообщении.
О методах воспитания в приемной семье ребенок рассказал школьному психологу. После того, как информация подтвердилась, мальчика изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение.
"В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.