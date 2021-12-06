https://ria.ru/20211206/ispaniya-1762361708.html

Испанский суд признал законным увольнять за неявку на работу в эпидемию

Испанский суд признал законным увольнять за неявку на работу в эпидемию - РИА Новости, 06.12.2021

Испанский суд признал законным увольнять за неявку на работу в эпидемию

Неявка на работу в эпидемию без уважительных причин является достаточным основанием для увольнения, постановил испанский суд, сообщает агентство Efe. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:56

2021-12-06T12:56

2021-12-06T13:00

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МАДРИД, 6 дек – РИА Новости. Неявка на работу в эпидемию без уважительных причин является достаточным основанием для увольнения, постановил испанский суд, сообщает агентство Efe.Пятая палата по социальным вопросам Высшего суда Мадрида еще в октябре 2020 года приняла решение в пользу работодателя, уволившего сотрудницу за то, что она не явилась три дня на работу в марте-апреле 2020 года под предлогом, что боится заразить своих родителей. В июне 2021 года суд отклонил апелляцию уволенной, сейчас решение вступило в силу, поскольку стороны больше не оспаривали постановление, сообщает Efe.Между сотрудницей и работодателем был заключен бессрочный контракт в 2008 году, 30 апреля она была уволена после того, как трижды не явилась на работу под тем предлогом, что боится заразиться и заразить своих родителей.Суд признал, что работодатели в условиях первой волны эпидемии и карантина приняли необходимые санитарные меры: сотрудники большую часть времени работали онлайн, при этом была установлена очередность их личного присутствия, их также обеспечили масками и санитайзерами. 23 марта 2020 года сотрудница направила начальству письмо по электронной почте, в котором уведомила, что не придет 25 марта во время своего дежурства, работодатель настаивал на личной явке, однако она проигнорировала требование. Аналогичная ситуация произошла еще дважды – она вновь ссылалась на необходимость заботиться о родителях, в четвертый раз сотрудница была на больничном из-за приступа паники.Суд пришел к выводу, что компания реально оценила риски, что возможность заражения на работе оценивалась как низкая и что сотрудница не входила в группу лиц, для которых нахождение в общественных местах представляло повышенный риск.

https://ria.ru/20211124/prepodavatel-1760486226.html

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