https://ria.ru/20211206/indiya-1762325005.html
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.12.2021
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:07
2021-12-06T10:07
2021-12-06T10:19
в мире
индия
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раджнатх сингх
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2"."Мы надеемся, что Россия останется важным партнером Индии в сложных обстоятельствах. У нас есть наше более широкое военно-техническое сотрудничество, передовые исследования, разработки и совместное производство оборонного оборудования, ведущее к самостоятельности Индии", - сказал министр обороны.Он отметил, что Индия выступает за расширение сотрудничества в Центральной Азии и регионе Индийского океана."Индия является продолжением обширной евразийской суши и в то же время занимает центральное место в огромном регионе Индийского океана. Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией во всех областях", - добавил Сингх.
https://ria.ru/20211206/indiya-1762324059.html
https://ria.ru/20211206/soglasheniya-1762320323.html
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в мире, индия, индийский океан, раджнатх сингх, центральная азия, россия
10:07 06.12.2021 (обновлено: 10:19 06.12.2021)
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
Глава Минобороны Индии Раджнатх Синг рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией