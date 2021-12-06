Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/indiya-1762325005.html
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.12.2021
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:07
2021-12-06T10:19
в мире
индия
индийский океан
раджнатх сингх
центральная азия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/38/187543870_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1614f43620e8941317481c42c1e5d2f6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2"."Мы надеемся, что Россия останется важным партнером Индии в сложных обстоятельствах. У нас есть наше более широкое военно-техническое сотрудничество, передовые исследования, разработки и совместное производство оборонного оборудования, ведущее к самостоятельности Индии", - сказал министр обороны.Он отметил, что Индия выступает за расширение сотрудничества в Центральной Азии и регионе Индийского океана."Индия является продолжением обширной евразийской суши и в то же время занимает центральное место в огромном регионе Индийского океана. Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией во всех областях", - добавил Сингх.
https://ria.ru/20211206/indiya-1762324059.html
https://ria.ru/20211206/soglasheniya-1762320323.html
индия
индийский океан
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/38/187543870_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_9120877f57432ef2837b1b56b6d93e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, индийский океан, раджнатх сингх, центральная азия, россия
10:07 06.12.2021 (обновлено: 10:19 06.12.2021)
 
Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией

Глава Минобороны Индии Раджнатх Синг рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Безека
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2".
"Мы надеемся, что Россия останется важным партнером Индии в сложных обстоятельствах. У нас есть наше более широкое военно-техническое сотрудничество, передовые исследования, разработки и совместное производство оборонного оборудования, ведущее к самостоятельности Индии", - сказал министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
10:01
Шойгу оценил диалог МИД и Минобороны России и Индии
Он отметил, что Индия выступает за расширение сотрудничества в Центральной Азии и регионе Индийского океана.
"Индия является продолжением обширной евразийской суши и в то же время занимает центральное место в огромном регионе Индийского океана. Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией во всех областях", - добавил Сингх.
Российско-индийские учения Индра - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:33
Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
 
В миреИндияИндийский океанРаджнатх СингхЦентральная АзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
10:04Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка
Лента новостейМолния
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммомЯпонский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка