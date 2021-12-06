https://ria.ru/20211206/indiya-1762325005.html

Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией

Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.12.2021

Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией

Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:07

2021-12-06T10:07

2021-12-06T10:19

в мире

индия

индийский океан

раджнатх сингх

центральная азия

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Индия надеется, что Россия останется её важным партнером, заявил министр обороны Индии Раджнатх Синг перед началом российско-индийской встречи "2+2"."Мы надеемся, что Россия останется важным партнером Индии в сложных обстоятельствах. У нас есть наше более широкое военно-техническое сотрудничество, передовые исследования, разработки и совместное производство оборонного оборудования, ведущее к самостоятельности Индии", - сказал министр обороны.Он отметил, что Индия выступает за расширение сотрудничества в Центральной Азии и регионе Индийского океана."Индия является продолжением обширной евразийской суши и в то же время занимает центральное место в огромном регионе Индийского океана. Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией во всех областях", - добавил Сингх.

https://ria.ru/20211206/indiya-1762324059.html

https://ria.ru/20211206/soglasheniya-1762320323.html

индия

индийский океан

центральная азия

россия

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в мире, индия, индийский океан, раджнатх сингх, центральная азия, россия