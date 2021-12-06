https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html

Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"

Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.12.2021

Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"

Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:20

политика

сергей нарышкин

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

манфред вебер

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной."Цитата: "Если Путин применит оружие, то "Северному потоку — 2" придет конец". Почему господин Вебер считает себя вправе принимать такие решения?" — задался вопросом M_Voskos."Я не верю всем этим воплям о войне. Ни один здравомыслящий человек не может поверить, что Россия нападет на Украину. Какие последствия это имело бы, даже трудно себе представить. Думаю, тут речь идет об отвлекающем маневре государства, потерпевшего полный крах и руководимого коррумпированным Зеленским, который хочет отвлечь внимание от своих собственных просчетов. Господин Вебер так легко говорит о нападении и конце "Северного потока — 2". Хотя это было бы самой меньшей из проблем, с моей точки зрения. Но кто я такой!" — пишет Fahrinurlaub."Восхищает, насколько энергично сегодня Европа выступает против возможного нападения некой супердержавы на маленькую страну. Какими неотвратимыми последствиями ей грозят, какими мечами бряцают, какими словами бросаются! Наверное, особенно это удивляет народ Ирака, а теперь и Афганистана! Но когда нападали на них, это было, вероятно, совсем другое дело!" — заметил Martin Schreiber.Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке военного удара по Украине. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого нападения на Киев не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211206/podgotovka-1762404384.html

https://ria.ru/20211206/potok-1762403369.html

балтийское море

россия

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политика, сергей нарышкин, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, манфред вебер, nord stream 2 ag, россия