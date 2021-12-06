Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html
Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"
Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.12.2021
Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"
Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:19
2021-12-06T17:20
политика
сергей нарышкин
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
манфред вебер
nord stream 2 ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749963279_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_242619702c5d910759ddc2c897c6cf90.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной."Цитата: "Если Путин применит оружие, то "Северному потоку — 2" придет конец". Почему господин Вебер считает себя вправе принимать такие решения?" — задался вопросом M_Voskos."Я не верю всем этим воплям о войне. Ни один здравомыслящий человек не может поверить, что Россия нападет на Украину. Какие последствия это имело бы, даже трудно себе представить. Думаю, тут речь идет об отвлекающем маневре государства, потерпевшего полный крах и руководимого коррумпированным Зеленским, который хочет отвлечь внимание от своих собственных просчетов. Господин Вебер так легко говорит о нападении и конце "Северного потока — 2". Хотя это было бы самой меньшей из проблем, с моей точки зрения. Но кто я такой!" — пишет Fahrinurlaub."Восхищает, насколько энергично сегодня Европа выступает против возможного нападения некой супердержавы на маленькую страну. Какими неотвратимыми последствиями ей грозят, какими мечами бряцают, какими словами бросаются! Наверное, особенно это удивляет народ Ирака, а теперь и Афганистана! Но когда нападали на них, это было, вероятно, совсем другое дело!" — заметил Martin Schreiber.Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке военного удара по Украине. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого нападения на Киев не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211206/podgotovka-1762404384.html
https://ria.ru/20211206/potok-1762403369.html
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749963279_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d715046a135ea767c41f1c38bcfc72d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей нарышкин, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, манфред вебер, nord stream 2 ag, россия
17:19 06.12.2021 (обновлено: 17:20 06.12.2021)
 
Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"

Читатели Zeit оценили идею евродепутата Вебера о блокировке "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.
"Мы грозим сами себе перекрыть газ. Классный план, умора да и только!" — возмутился BBQue.
"Цитата: "Если Путин применит оружие, то "Северному потоку — 2" придет конец". Почему господин Вебер считает себя вправе принимать такие решения?" — задался вопросом M_Voskos.
"Я не верю всем этим воплям о войне. Ни один здравомыслящий человек не может поверить, что Россия нападет на Украину. Какие последствия это имело бы, даже трудно себе представить. Думаю, тут речь идет об отвлекающем маневре государства, потерпевшего полный крах и руководимого коррумпированным Зеленским, который хочет отвлечь внимание от своих собственных просчетов. Господин Вебер так легко говорит о нападении и конце "Северного потока — 2". Хотя это было бы самой меньшей из проблем, с моей точки зрения. Но кто я такой!" — пишет Fahrinurlaub.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 15:39
Китайцы обвинили Украину в подготовке войны с Россией
"Восхищает, насколько энергично сегодня Европа выступает против возможного нападения некой супердержавы на маленькую страну. Какими неотвратимыми последствиями ей грозят, какими мечами бряцают, какими словами бросаются! Наверное, особенно это удивляет народ Ирака, а теперь и Афганистана! Но когда нападали на них, это было, вероятно, совсем другое дело!" — заметил Martin Schreiber.
"С моей точки зрения, ситуация подогревается совершенно искусственно, потому что разные люди считают себя обязанными выкрикнуть угрозы в адрес России", — подытожил Victor Laszlo.
Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке военного удара по Украине. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого нападения на Киев не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 15:35
В Германии назвали условие ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.
В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПолитикаСергей НарышкинЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Манфред ВеберNord Stream 2 AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над Крымом
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
Лента новостейМолния
Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над КрымомВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов