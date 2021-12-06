17:19 06.12.2021 (обновлено: 17:20 06.12.2021)
Немцы оценили идею о блокировке "Северного потока — 2"
Читатели Zeit оценили идею евродепутата Вебера о блокировке "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Zeit оценили идею европарламентария Манфреда Вебера, который предложил заблокировать "Северный поток — 2" в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.
"Мы грозим сами себе перекрыть газ. Классный план, умора да и только!" — возмутился BBQue.
"Цитата: "Если Путин применит оружие, то "Северному потоку — 2" придет конец". Почему господин Вебер считает себя вправе принимать такие решения?" — задался вопросом M_Voskos.
"Я не верю всем этим воплям о войне. Ни один здравомыслящий человек не может поверить, что Россия нападет на Украину. Какие последствия это имело бы, даже трудно себе представить. Думаю, тут речь идет об отвлекающем маневре государства, потерпевшего полный крах и руководимого коррумпированным Зеленским, который хочет отвлечь внимание от своих собственных просчетов. Господин Вебер так легко говорит о нападении и конце "Северного потока — 2". Хотя это было бы самой меньшей из проблем, с моей точки зрения. Но кто я такой!" — пишет Fahrinurlaub.
"Восхищает, насколько энергично сегодня Европа выступает против возможного нападения некой супердержавы на маленькую страну. Какими неотвратимыми последствиями ей грозят, какими мечами бряцают, какими словами бросаются! Наверное, особенно это удивляет народ Ирака, а теперь и Афганистана! Но когда нападали на них, это было, вероятно, совсем другое дело!" — заметил Martin Schreiber.
"С моей точки зрения, ситуация подогревается совершенно искусственно, потому что разные люди считают себя обязанными выкрикнуть угрозы в адрес России", — подытожил Victor Laszlo.
Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке военного удара по Украине. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого нападения на Киев не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.
В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.
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