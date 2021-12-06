https://ria.ru/20211206/gubernatory-1762362515.html

В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР

В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР

В Кремле позитивно относятся к тому, что губернаторы регионов также возглавляют региональные отделения партии "Единая Россия", и не видят здесь противоречий,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:59

2021-12-06T12:59

2021-12-06T12:59

политика

дмитрий песков

единая россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле позитивно относятся к тому, что губернаторы регионов также возглавляют региональные отделения партии "Единая Россия", и не видят здесь противоречий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Относятся позитивно. Это лидирующая партия. Партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, которые происходят в стране, не уходит от этой ответственности, которая пользуется подавляющим большинством поддержки избирателей, и лидером которой продолжает оставаться президент Путин. Поэтому никаких здесь противоречий нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211204/partiya-1762168279.html

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политика, дмитрий песков, единая россия