https://ria.ru/20211206/gubernatory-1762362515.html
В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР
В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР
В Кремле позитивно относятся к тому, что губернаторы регионов также возглавляют региональные отделения партии "Единая Россия", и не видят здесь противоречий,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:59
2021-12-06T12:59
2021-12-06T12:59
политика
дмитрий песков
единая россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Кремле позитивно относятся к тому, что губернаторы регионов также возглавляют региональные отделения партии "Единая Россия", и не видят здесь противоречий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Относятся позитивно. Это лидирующая партия. Партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, которые происходят в стране, не уходит от этой ответственности, которая пользуется подавляющим большинством поддержки избирателей, и лидером которой продолжает оставаться президент Путин. Поэтому никаких здесь противоречий нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20211204/partiya-1762168279.html
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политика, дмитрий песков, единая россия
В Кремле не видят противоречий, что губернаторы возглавляют отделения ЕР
Песков заявил об отсутствии противоречий в том, что губернаторы возглавляют отделения ЕР