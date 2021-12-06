https://ria.ru/20211206/guaido-1762312105.html

Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы

Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы - РИА Новости, 06.12.2021

Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы

Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T07:14

2021-12-06T07:14

2021-12-06T07:14

в мире

венесуэла

николас мадуро

хуан гуаидо

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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил свой пост и заявил, что оно "должно исчезнуть" из-за невыполнения своих функций и коррупции."Временное правительство" должно полностью исчезнуть. Те его функции, которые должны быть продолжены - как, например, гуманитарные и международные вопросы, будут поглощены новой политической платформой гражданского общества для эффективного исполнения. А не так, как это происходит во временном правительстве, которое хочет стать вечным и превратиться в часть проблемы, а не в часть решения", - заявил Борхес в ходе онлайн-конференции, отрывки которой показал телеканал EV TV.Для того чтобы облегчить процесс его роспуска, как он сам пояснил, комиссар по внешним связям оставил свой пост во "временном правительстве". Формальное предложение о реформе "временного правительства" будет подано в оппозиционный парламент во вторник.По словам Борхеса, действия "правительства" Гуаидо "привели к неприемлемым актам коррупции, которые серьезно вредят демократической борьбе и уводят нас от нашей цели - свободы". Он добавил, что венесуэльской оппозиции нужно строить лидерство внутри страны без оглядки на США, Испанию, Колумбию или Бразилию, "которые не приедут решать поставленные нами задачи".В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20211121/oppozitsiya-1760093736.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро, хуан гуаидо