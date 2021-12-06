Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы
Соратник Гуаидо Борхес призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил свой пост и заявил, что оно "должно исчезнуть" из-за невыполнения своих функций и коррупции.
"Временное правительство" должно полностью исчезнуть. Те его функции, которые должны быть продолжены - как, например, гуманитарные и международные вопросы, будут поглощены новой политической платформой гражданского общества для эффективного исполнения. А не так, как это происходит во временном правительстве, которое хочет стать вечным и превратиться в часть проблемы, а не в часть решения", - заявил Борхес в ходе онлайн-конференции, отрывки которой показал телеканал EV TV.
Для того чтобы облегчить процесс его роспуска, как он сам пояснил, комиссар по внешним связям оставил свой пост во "временном правительстве". Формальное предложение о реформе "временного правительства" будет подано в оппозиционный парламент во вторник.
По словам Борхеса, действия "правительства" Гуаидо "привели к неприемлемым актам коррупции, которые серьезно вредят демократической борьбе и уводят нас от нашей цели - свободы". Он добавил, что венесуэльской оппозиции нужно строить лидерство внутри страны без оглядки на США, Испанию, Колумбию или Бразилию, "которые не приедут решать поставленные нами задачи".
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.