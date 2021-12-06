Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/guaido-1762312105.html
Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы
Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы - РИА Новости, 06.12.2021
Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы
Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:14
2021-12-06T07:14
в мире
венесуэла
николас мадуро
хуан гуаидо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/34/1553213456_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_d3fbe7d19398e05835ca823be6fd90ad.jpg
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил свой пост и заявил, что оно "должно исчезнуть" из-за невыполнения своих функций и коррупции."Временное правительство" должно полностью исчезнуть. Те его функции, которые должны быть продолжены - как, например, гуманитарные и международные вопросы, будут поглощены новой политической платформой гражданского общества для эффективного исполнения. А не так, как это происходит во временном правительстве, которое хочет стать вечным и превратиться в часть проблемы, а не в часть решения", - заявил Борхес в ходе онлайн-конференции, отрывки которой показал телеканал EV TV.Для того чтобы облегчить процесс его роспуска, как он сам пояснил, комиссар по внешним связям оставил свой пост во "временном правительстве". Формальное предложение о реформе "временного правительства" будет подано в оппозиционный парламент во вторник.По словам Борхеса, действия "правительства" Гуаидо "привели к неприемлемым актам коррупции, которые серьезно вредят демократической борьбе и уводят нас от нашей цели - свободы". Он добавил, что венесуэльской оппозиции нужно строить лидерство внутри страны без оглядки на США, Испанию, Колумбию или Бразилию, "которые не приедут решать поставленные нами задачи".В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20211121/oppozitsiya-1760093736.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/34/1553213456_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ec2274ce6978b6bcfc8587b9dc61223d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, хуан гуаидо
07:14 06.12.2021
 
Соратник Гуаидо призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы

Соратник Гуаидо Борхес призвал распустить "временное правительство" Венесуэлы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел оппозиционного "временного правительства" Венесуэлы при Хуане Гуаидо, незаконно объявившем себя главой государства, Хулио Борхес оставил свой пост и заявил, что оно "должно исчезнуть" из-за невыполнения своих функций и коррупции.
"Временное правительство" должно полностью исчезнуть. Те его функции, которые должны быть продолжены - как, например, гуманитарные и международные вопросы, будут поглощены новой политической платформой гражданского общества для эффективного исполнения. А не так, как это происходит во временном правительстве, которое хочет стать вечным и превратиться в часть проблемы, а не в часть решения", - заявил Борхес в ходе онлайн-конференции, отрывки которой показал телеканал EV TV.
Для того чтобы облегчить процесс его роспуска, как он сам пояснил, комиссар по внешним связям оставил свой пост во "временном правительстве". Формальное предложение о реформе "временного правительства" будет подано в оппозиционный парламент во вторник.
По словам Борхеса, действия "правительства" Гуаидо "привели к неприемлемым актам коррупции, которые серьезно вредят демократической борьбе и уводят нас от нашей цели - свободы". Он добавил, что венесуэльской оппозиции нужно строить лидерство внутри страны без оглядки на США, Испанию, Колумбию или Бразилию, "которые не приедут решать поставленные нами задачи".
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 23:54
Мадуро заявил, что не видит условий для возобновления диалога с оппозицией
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроХуан Гуаидо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
10:04Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка
Лента новостейМолния
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммомЯпонский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка