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Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года
Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 06.12.2021
Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года
Текущая ключевая ставка в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может повысить ее на один процентный пункт, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:00
2021-12-06T15:13
экономика
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Текущая ключевая ставка в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может повысить ее на один процентный пункт, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% еще низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет еще повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки, может быть, до одного процентного пункта", — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от ситуации в мире, так как "большую часть инфляции Россия импортирует"."В целом есть ощущение, что подъем еще до одного процентного пункта должен быть последним. Во всяком случае, я оптимист, я в это верю", — добавил Греф.По оценке банка, снижение темпа роста цен возможно в середине 2022 года. Глава Сбербанка надеется, что после этого регулятор начнет снижать ставку рефинансирования.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% против 8,05% неделей ранее.Банк России весной начал повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной регулятор добавил 0,75 процентного пункта, летом — 1,5 пункта, осенью — еще один, доведя ключевую ставку до 7,5% годовых. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что очередное решение огласят в декабре. Ставку либо повысят, либо сохранят на текущем уровне, что, по словам Набиуллиной, маловероятно.
https://ria.ru/20211202/inflyatsiya-1761796814.html
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экономика, герман греф, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии
13:00 06.12.2021 (обновлено: 15:13 06.12.2021)
 
Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года

Глава Сбербанка Греф: ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку до конца года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Текущая ключевая ставка в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может повысить ее на один процентный пункт, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% еще низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет еще повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки, может быть, до одного процентного пункта", — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от ситуации в мире, так как "большую часть инфляции Россия импортирует".
"В целом есть ощущение, что подъем еще до одного процентного пункта должен быть последним. Во всяком случае, я оптимист, я в это верю", — добавил Греф.
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России
По оценке банка, снижение темпа роста цен возможно в середине 2022 года. Глава Сбербанка надеется, что после этого регулятор начнет снижать ставку рефинансирования.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% против 8,05% неделей ранее.
Банк России весной начал повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной регулятор добавил 0,75 процентного пункта, летом — 1,5 пункта, осенью — еще один, доведя ключевую ставку до 7,5% годовых.
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что очередное решение огласят в декабре. Ставку либо повысят, либо сохранят на текущем уровне, что, по словам Набиуллиной, маловероятно.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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ЭкономикаГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСбербанк России
 
 
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