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Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года

Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 06.12.2021

Греф спрогнозировал повышение ключевой ставки до конца года

Текущая ключевая ставка в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может повысить ее на один процентный пункт, заявил глава Сбербанка... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:00

2021-12-06T13:00

2021-12-06T15:13

экономика

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Текущая ключевая ставка в 7,5% пока низка для борьбы с инфляцией, поэтому регулятор еще может повысить ее на один процентный пункт, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% еще низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет еще повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки, может быть, до одного процентного пункта", — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от ситуации в мире, так как "большую часть инфляции Россия импортирует"."В целом есть ощущение, что подъем еще до одного процентного пункта должен быть последним. Во всяком случае, я оптимист, я в это верю", — добавил Греф.По оценке банка, снижение темпа роста цен возможно в середине 2022 года. Глава Сбербанка надеется, что после этого регулятор начнет снижать ставку рефинансирования.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38% против 8,05% неделей ранее.Банк России весной начал повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной регулятор добавил 0,75 процентного пункта, летом — 1,5 пункта, осенью — еще один, доведя ключевую ставку до 7,5% годовых. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что очередное решение огласят в декабре. Ставку либо повысят, либо сохранят на текущем уровне, что, по словам Набиуллиной, маловероятно.

https://ria.ru/20211202/inflyatsiya-1761796814.html

https://ria.ru/20211202/stavka-1761794066.html

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экономика, герман греф, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии