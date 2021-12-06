https://ria.ru/20211206/gosuslug-1762465752.html

Минцифры предложило ввести ограничения на запись через "Госуслуги"

Минцифры предложило ввести ограничения на запись через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.12.2021

Минцифры предложило ввести ограничения на запись через "Госуслуги"

Минцифры России предлагает при предоставлении в электронной форме (в том числе через портал "Госуслуги") государственных и муниципальных услуг ограничивать... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:18

2021-12-06T21:18

2021-12-06T23:40

общество

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минцифры России предлагает при предоставлении в электронной форме (в том числе через портал "Госуслуги") государственных и муниципальных услуг ограничивать запись на прием в орган власти или МФЦ в случае превышения лимита запросов, установленного регламентом на определенный промежуток времени.Проект соответствующего постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Возможность осуществления записи на прием в орган (организацию) посредством единого портала, порталов услуг или официальных сайтов может быть ограничена органом (организацией) в случае, если при рассмотрении органом (организацией) запроса выявлено превышение лимита запросов", — говорится в тексте проекта. Такое же ограничение предлагается распространять и на МФЦ.Лимит должен определяться административным регламентом предоставления услуги в части ограничения определенного количества возможных к подаче запросов в определенный промежуток времени одним заявителем до получения результата предоставления услуги либо мотивированного отказа в предоставлении услуги.

https://ria.ru/20211206/gosuslugi-1762362624.html

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общество, россия