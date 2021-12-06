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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211206/gospodderzhka-1762331876.html
Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК
Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК - РИА Новости, 06.12.2021
Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК
Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Ивановской области за последние четыре года увеличился на 73%, а с 2022 года в регионе введут новые... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:45
2021-12-06T10:45
ивановская область
экономика
господдержка
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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Ивановской области за последние четыре года увеличился на 73%, а с 2022 года в регионе введут новые программы поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Так, в следующем году начнется реализация грантовой программы "Агротуризм". Аграрии также смогут претендовать на субсидии на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Еще один вид поддержки - субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий", - сказал собеседник агентства.По его словам, в области по решению губернатора Станислава Воскресенского ежегодно растет объем поддержки АПК за счет регионального бюджета. В 2021 году на эти цели направили 264,2 миллиона рублей, что на 18,5% выше уровня 2020 года.Общая сумма средств, направленных на развитие сельхозпроизводства в 2021 году в Ивановской области - свыше 800 миллионов рублей. Аграриям региона уже доведено 610,8 миллиона рублей средств государственной поддержки, в том числе 424,8 миллиона рублей - из федерального бюджета.
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экономика, господдержка
10:45 06.12.2021
 

Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Ивановской области за последние четыре года увеличился на 73%, а с 2022 года в регионе введут новые программы поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Так, в следующем году начнется реализация грантовой программы "Агротуризм". Аграрии также смогут претендовать на субсидии на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Еще один вид поддержки - субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в области по решению губернатора Станислава Воскресенского ежегодно растет объем поддержки АПК за счет регионального бюджета. В 2021 году на эти цели направили 264,2 миллиона рублей, что на 18,5% выше уровня 2020 года.
Общая сумма средств, направленных на развитие сельхозпроизводства в 2021 году в Ивановской области - свыше 800 миллионов рублей. Аграриям региона уже доведено 610,8 миллиона рублей средств государственной поддержки, в том числе 424,8 миллиона рублей - из федерального бюджета.
"На развитие сельскохозяйственного производства в Ивановской области в 2022 году предусмотрена государственная поддержка в размере 862 миллиона рублей, что на 7,6% выше уровня текущего года", - привели в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Черкесова.
 
Ивановская областьЭкономикаГосподдержка
 
 
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