https://ria.ru/20211206/gospodderzhka-1762331876.html

Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК

Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК - РИА Новости, 06.12.2021

Ивановские власти с 2022 года введут новые меры господдержки АПК

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Ивановской области за последние четыре года увеличился на 73%, а с 2022 года в регионе введут новые... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:45

2021-12-06T10:45

2021-12-06T10:45

ивановская область

экономика

господдержка

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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Ивановской области за последние четыре года увеличился на 73%, а с 2022 года в регионе введут новые программы поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Так, в следующем году начнется реализация грантовой программы "Агротуризм". Аграрии также смогут претендовать на субсидии на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Еще один вид поддержки - субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий", - сказал собеседник агентства.По его словам, в области по решению губернатора Станислава Воскресенского ежегодно растет объем поддержки АПК за счет регионального бюджета. В 2021 году на эти цели направили 264,2 миллиона рублей, что на 18,5% выше уровня 2020 года.Общая сумма средств, направленных на развитие сельхозпроизводства в 2021 году в Ивановской области - свыше 800 миллионов рублей. Аграриям региона уже доведено 610,8 миллиона рублей средств государственной поддержки, в том числе 424,8 миллиона рублей - из федерального бюджета.

https://ria.ru/20211203/gospodderzhka-1761960694.html

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экономика, господдержка