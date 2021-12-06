https://ria.ru/20211206/germaniya-1762330445.html

Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса

Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса

Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:37

2021-12-06T10:37

2021-12-06T10:39

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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса, следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine.Против выступили 23% респондентов. Еще 3% затруднились дать ответ. В первую очередь меру поддержали граждане в возрасте от 65 лет (88% "за"). Наименьшей популярностью она пользуется у немцев в возрасте 30-39 лет (59% "за").Опрос проводился с 2 по 5 декабря, в нем приняли участие 5020 человек. Погрешность составила 2,5%.И. о. канцлера Ангела Меркель 2 декабря заявила, что власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших.

https://ria.ru/20211204/germaniya-1762174155.html

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761894691.html

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в мире, германия, ангела меркель, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса