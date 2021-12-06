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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/germaniya-1762330445.html
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:37
2021-12-06T10:39
распространение коронавируса
в мире
германия
ангела меркель
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса, следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine.Против выступили 23% респондентов. Еще 3% затруднились дать ответ. В первую очередь меру поддержали граждане в возрасте от 65 лет (88% "за"). Наименьшей популярностью она пользуется у немцев в возрасте 30-39 лет (59% "за").Опрос проводился с 2 по 5 декабря, в нем приняли участие 5020 человек. Погрешность составила 2,5%.И. о. канцлера Ангела Меркель 2 декабря заявила, что власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших.
https://ria.ru/20211204/germaniya-1762174155.html
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761894691.html
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в мире, германия, ангела меркель, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:37 06.12.2021 (обновлено: 10:39 06.12.2021)
 
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса

Опрос Augsburger Allgemeine: почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса, следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine.
Против выступили 23% респондентов. Еще 3% затруднились дать ответ. В первую очередь меру поддержали граждане в возрасте от 65 лет (88% "за"). Наименьшей популярностью она пользуется у немцев в возрасте 30-39 лет (59% "за").
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Опрос проводился с 2 по 5 декабря, в нем приняли участие 5020 человек. Погрешность составила 2,5%.
И. о. канцлера Ангела Меркель 2 декабря заявила, что власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших.
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