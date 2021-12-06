В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну
В администрации президента прокомментировали решения судов о геноциде во время ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут возможность России доказательно говорить о направленном уничтожении советского народа нацистами, заявил начальник Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.
В последнее время были рассекречены и обнародованы многие архивные документы ФСБ и МВД РФ о зверствах нацистов в разных регионах СССР в войну, и вынесены судебные решения, которые зафиксировали, что имел место геноцид мирного населения, отметил Новиков, выступая в понедельник в Москве на всероссийском семинаре "Без срока давности".
По его словам, благодаря вердиктам российских судов понятие "геноцид" наконец зафиксировано в отечественных правовых актах. "Что для нас очень важно, потому что позволяет в целом на международном уровне в перспективе вводить само понятие геноцид мирного населения, народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских оккупантов", - пояснил Новиков.
Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.