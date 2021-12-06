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В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну
В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну - РИА Новости, 06.12.2021
В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну
Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:13
2021-12-06T14:13
общество
псковская область
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей новиков
псковский областной суд
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут возможность России доказательно говорить о направленном уничтожении советского народа нацистами, заявил начальник Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.В последнее время были рассекречены и обнародованы многие архивные документы ФСБ и МВД РФ о зверствах нацистов в разных регионах СССР в войну, и вынесены судебные решения, которые зафиксировали, что имел место геноцид мирного населения, отметил Новиков, выступая в понедельник в Москве на всероссийском семинаре "Без срока давности".По его словам, благодаря вердиктам российских судов понятие "геноцид" наконец зафиксировано в отечественных правовых актах. "Что для нас очень важно, потому что позволяет в целом на международном уровне в перспективе вводить само понятие геноцид мирного населения, народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских оккупантов", - пояснил Новиков.Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.
https://ria.ru/20211118/vov-1759640952.html
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общество, псковская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей новиков, псковский областной суд, игорь краснов, россия
14:13 06.12.2021
 
В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну

В администрации президента прокомментировали решения судов о геноциде во время ВОВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут возможность России доказательно говорить о направленном уничтожении советского народа нацистами, заявил начальник Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.
В последнее время были рассекречены и обнародованы многие архивные документы ФСБ и МВД РФ о зверствах нацистов в разных регионах СССР в войну, и вынесены судебные решения, которые зафиксировали, что имел место геноцид мирного населения, отметил Новиков, выступая в понедельник в Москве на всероссийском семинаре "Без срока давности".
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 14:35
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
По его словам, благодаря вердиктам российских судов понятие "геноцид" наконец зафиксировано в отечественных правовых актах. "Что для нас очень важно, потому что позволяет в целом на международном уровне в перспективе вводить само понятие геноцид мирного населения, народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских оккупантов", - пояснил Новиков.
Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 г.
29 октября, 02:03
СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
 
ОбществоПсковская областьМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей НовиковПсковский областной судИгорь КрасновРоссия
 
 
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