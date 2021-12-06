https://ria.ru/20211206/genotsid-1762381098.html

В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну

В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну - РИА Новости, 06.12.2021

В администрации президента оценили решения судов о геноциде в войну

Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:13

2021-12-06T14:13

2021-12-06T14:13

общество

псковская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей новиков

псковский областной суд

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решения российских судов, зафиксировавшие факт геноцида гитлеровских оккупантов в отношении мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, дадут возможность России доказательно говорить о направленном уничтожении советского народа нацистами, заявил начальник Управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.В последнее время были рассекречены и обнародованы многие архивные документы ФСБ и МВД РФ о зверствах нацистов в разных регионах СССР в войну, и вынесены судебные решения, которые зафиксировали, что имел место геноцид мирного населения, отметил Новиков, выступая в понедельник в Москве на всероссийском семинаре "Без срока давности".По его словам, благодаря вердиктам российских судов понятие "геноцид" наконец зафиксировано в отечественных правовых актах. "Что для нас очень важно, потому что позволяет в целом на международном уровне в перспективе вводить само понятие геноцид мирного населения, народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских оккупантов", - пояснил Новиков.Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20211118/vov-1759640952.html

https://ria.ru/20211029/genotsid-1756782495.html

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общество, псковская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей новиков, псковский областной суд, игорь краснов, россия